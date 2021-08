Conforme a los criterios de Saber más

Hace varios años ya los diseñadores de moda peruanos volcaron su mirada a nuestra cultura, fibras, colores, técnicas y demás referentes de nuestro ancestral legado textil para inspirarse y crear sus colecciones. Hoy, ningún diseñador es ajeno a ellos, pues es parte de su identidad o su ADN, como dicen los miembros de la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú, ADMP, que desean transmitir y difundir para que todos los peruanos puedan conocer más sobre esta industria y se sientan orgullosos de ella, tanto como de la gastronomía.

Una de las acciones que ideó la ADMP para este fin es “Hecho en Perú”, un programa de televisión que pretende transmitir una visión acerca del textil y de la moda, pero de una manera más profunda y amplia, mostrando la importancia de nuestras materias primas, los procesos de producción (que involucran a artesanos, fabricantes, operarios, marcas independientes, diseñadores, entre otros), la tecnología (técnicas milenarias y actuales, eco-amigables) y el diseño que concluyen en un producto peruano de alto valor agregado, cada vez más reputado y cotizado fuera de nuestras fronteras.

Imagen del primer capítulo de "Hecho en Perú" dedicado al tema Industria y moda

“Empezamos repasando nuestro trasfondo cultural, nuestra herencia, todo el privilegio que tenemos por ser diseñadores en el Perú. Vemos también el enfoque de la industria textil en el país –que, si bien durante décadas se dedicó básicamente a la maquila (que es el desarrollo de marcas terceras) más que a las marcas propias, eso también fue bueno para nuestra industria, porque ha hecho que nos entrenemos y tengamos un nivel textil importante– y le damos una mirada a nuestras fibras: algodón, alpaca y todas las variantes, mezclas e innovaciones que hay a partir de eso. Con estos elementos puestos sobre la mesa, convocamos y hacemos participar a los miembros de la alianza (17 creadores) para que cada uno, según su propio punto de vista, estilo, visión y ADN, los reinterprete”, explica José Clemente, presidente de la ADMP.

En pantalla

A través de una atractiva narrativa visual y entrevistas a diferentes personajes vinculados en el crecimiento y transformación de esta industria, la primera temporada de “Hecho en Perú” presentará cuatro capítulos cargados de información y creatividad para transmitir el amor hacia un legado que se transforma y se reinventa. En cada episodio se desarrollará un tema, el primero se llama Industria y moda, y los diseñadores invitados son Omar Valladolid y Ana María Guiulfo. El segundo capítulo trata sobre el algodón nativo y la invitada principal es Titi Guiulfo. En estos días grabarán el tercer capítulo, sostenibilidad dentro de los procesos que deben tener los diseñadores y la industria textil en la moda; y el último, que hablará sobre la ruta de la alpaca. En este programa se podrán apreciar también las creaciones de Sumy Kujon, Meche Correa, Vania Tafur, José Clemente, entre otros reconocidos profesionales de la moda.

La diseñadora Titi Guiulfo, experta en la confección de prendas con fibra de alpaca, cuenta su experiencia con el algodón nativo en el episodio 2 del programa. (Foto: ADMP)

Aunque manida, la frase “no se puede querer lo que no se conoce” es precisa para describir el contenido de estos episodios. “Los peruanos tenemos que conocer para poder revalorizar o darle el valor que siempre ha tenido el textil en el Perú. La moda, tiene que ser enfocada de la manera correcta, no desde el punto de vista de consumo frívolo. Por eso, tratamos de dar el panorama completo, de hurgar en el pasado para mostrar de dónde proviene todo, intentamos levantar un poco el telón de lo que hay detrás de cada producto para que el peruano empiece a conocer cómo funciona su industria textil”, sostiene Clemente.

Conocer, aprender y enseñar. En el segundo capítulo, Titi Guiulfo comenta su experiencia con el algodón nativo, una fibra que hasta hace unos años no conocía. “El algodón nativo es un algodón de color, crece en la tierra de color, no necesita ningún aditamento especial, es un regalo. Los primeros vestigios de esta materia prima fueron encontrados en Caral, una cultura de más de cinco mil años, y la doctora Ruth Shady, que lo estaba sembrando, me llamó para capacitar a los pobladores de las comunas cercanas a la ciudadela. Lo maravilloso de todo esto fue que amas de casa, agricultores, guías de la misma ciudadela, aprendieron a tejer en telar, a hilar... Sorprendía la facilidad que tienen para hacerlo. Es como si el peruano tuviera en su ADN la habilidad de tejer. Las cosas que lograron estas personas son lindas y lo bonito es que siguen vendiendo sus productos, a pesar de las dificultades. Por eso, no queremos que estas técnicas ancestrales se pierdan. Es importante difundir este conocimiento, estas experiencias y trabajos”.

Nuestras fibras de algodón, de alpaca y todas las variantes, mezclas e innovaciones que existen, son analizadas en "Hecho en Perú". (Foto: ADMP)

El dato:

”Hecho en Perú” se estrenará este sábado 28 de agosto a las 8:00 p.m. por Movistar Plus (Canal 6 de Movistar TV).

-Cada semana se estrenará un nuevo episodio, de 30 minutos, que tendrá dos repeticiones durante la semana.

-ADMP es un colectivo que reúne a 17 diseñadores que vienen sumando esfuerzos para promover sus colecciones marcas, negocios y que se han tendido la mano para ayudarse mutuamente.

