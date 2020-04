Al igual que muchas otras, la industria de la moda no se ha salvado de la crisis ocasionada por el coronavirus. Muchos profesionales se han visto obligados a poner en pausa sus proyectos y cancelar eventos que habían sido preparados con meses de anticipación. No obstante, el Instituto Marangoni, especializado en educación superior en este rubro, no baja la cabeza ante esta complicada situación y aprovecha para reinventarse a través de Internet.

Si bien ya se tenía previsto el paso al mundo digital para extender su oferta a más estudiantes alrededor del mundo, la coyuntura terminó por acelerar este proceso. Por ello, la institución acaba de lanzar por primera vez en su historia dos cursos virtuales: Fashion Business y Fashion Retail. Las dos fechas de inicio del primero serán el 27 de abril y el 8 de mayo, mientras que el segundo comenzará el 8 de junio. Ambos programas incluirán testimonios y ponencias de representantes del Miami Design District y de la Latin American Fashion Summit.

Los peruanos interesados en estos cursos podrán hacerlo a través de la empresa Key Education, la agencia consultora en educación que representa al Instituto Marangoni en nuestro país. Nicola Chipa, de Key Education, resalta que es una buena oportunidad de enriquecimiento cultural y profesional para que las personas interesadas en el mundo de la moda. “Marangoni utiliza plataformas muy eficaces, la malla curricular es la misma que la de los cursos presenciales. La flexibilidad para capacitarse desde casa es una manera inteligente y productiva de emplear el tiempo”, sostiene.

De igual modo, Chipa señala que el principal reto, para quienes se aproximan por primera vez a esta modalidad de educación, será asimilar modos distintos de interactuar con los compañeros y los profesores. “A veces es muy difícil establecer una nueva rutina. De alistarse y salir a trabajar, ahora uno debe acostumbrarse a hacer casi todo sin salir. El reto principal es la organización de tiempo. Por otra parte, poco a poco la gente se adapta o define un comportamiento en las clases virtuales”, afirma.

UNA NUEVA EXPERIENCIA

Para Paola Gamero, diseñadora egresada de Marangoni, no es solo una ventaja para los profesionales con trayectoria, sino también para quienes recién comienzan y desean afianzar su vocación. “En la moda hay muchos sectores y al comienzo puede que uno no esté tan seguro en cuál desee trabajar. Aprendes temas de márketing o styling que te pueden orientar a tomar una mejor decisión”, explica.

Por otra parte, afirma que la modalidad a distancia no es una limitación para armar una red de contactos. Al contrario, los profesores y alumnos se mantienen cercanos al trabajo que realizan sus pares en las demás sedes. En el caso de Gamero, cuando era estudiante en Milán, también tuvo la posibilidad de conocer a especialistas de Shangái, Florencia o Londres.

Finalmente, Gamero destaca que, a pesar de lo complicado que luce el panorama, siempre se puede ver una una oportunidad en medio de la crisis. “Tenemos que planificar desde ahora cómo pasar al negocio digital. Cursos virtuales como los que dicta Marangoni nos permite sacarle provecho al tiempo y aprender herramientas para mejorar nuestros proyectos”, concluye.

