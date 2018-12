Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del 2018: tuvo ingresos millonarios | FOTOS

Por segundo año consecutivo, Kendall Jenner es la modelo mejor pagada de la industria, según informó Forbes. La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” ganó 22,5 millones de dólares en un año.

Kendall Jenner ha participado en las pasarelas de importantes marcas como Burberry, Versace y Fendi; asimismo, ha posado para Vogue y regresó al Victoria’s Secret Fasion Show.

Además de sus apariciones en la pasarela y modelaje para revistas, gran parte de la suma alcanzada se debe a los importantes contratos de Kendall Jenner con Estée Laurder, Adidas, Longchamp y Calvin Klein.

Las ganancias de este año de la modelo han superado ligeramente a sus ingresos del año pasado, los cuales ascendieron a 22 millones de dólares.

El ránking de Forbes, coloca además a Karlie Kloss como la segunda modelo mejor pagada al obtener 13 millones de dólares en un año, posteriormente en tercer lugar se encuentra Chrissy Teigen ( $11.5 millones) y continúa Rosie Huntington-Whiteley ($11.5 millones).

Ocupando el quinto lugar se encuentra Gisele Bündchen y Cara Delevigne ($ 10 millones), seguidas por Gigi Hadid ($9.5 millones).

Cabe señalar que Kendall Jenner no es la única de su familia en obtener altos ingresos, pues Kylie Jenner, según Forbes, logró 166.5 millones de dólares por su marca de maquillaje.