La presencia peruana vuelve a destacar en el ámbito internacional gracias a Alejandra Molina Pérez, una emprendedora de 28 años que recientemente fue incluida en la prestigiosa lista “30 Under 30” de la revista Forbes. Su nombramiento ha generado interés en distintos sectores, especialmente por tratarse de una de las figuras latinoamericanas reconocidas este año.

La presentación oficial de la lista de Forbes tendrá lugar el 11 de diciembre en Nueva York, ocasión en la que se revelarán los perfiles elegidos este año. La presencia de una peruana en este grupo vuelve a colocar al país en el foco internacional. A continuación, conoce a la joven reconocida por una de las plataformas más influyentes del mundo.

¿CÓMO SE INICIÓ ALEJANDRA MOLINA PÉREZ EN EL MUNDO ACADÉMICO Y PROFESIONAL?

Alejandra Molina nació en Lima y desde el colegio mostró interés por áreas vinculadas a la administración, el liderazgo y las finanzas. Durante su etapa escolar en el Euroamerican ya dominaba inglés y francés, una base que le permitió acceder a oportunidades internacionales al terminar el Bachillerato Internacional.

Después de finalizar la secundaria, se trasladó a Nueva York, donde ingresó a Long Island University para estudiar Relaciones Internacionales y, con el tiempo, orientó su formación hacia negocios y emprendimiento.

Su paso por programas académicos en países de África, Asia, Europa y Centroamérica fortaleció su visión global y su capacidad para desenvolverse en entornos multiculturales.

Alejandra Molina Pérez. | Foto: Andina

¿QUÉ PROYECTOS EMPRENDIÓ ALEJANDRA MOLINA PÉREZ Y QUÉ RECONOCIMIENTOS HA RECIBIDO?

A los 22 años, Molina lanzó su primera startup: una plataforma creada para que trabajadores del sector salud puedan perfeccionar idiomas, iniciativa que cobró importancia durante la pandemia. Ese proyecto fue premiado por la Healthcare Entrepreneurship Community Challenge, respaldada por la US Economic Development Administration.

Luego, su trabajo se amplió hacia iniciativas sociales y educativas, como la asociación Warmishine en el Perú, enfocada en el desarrollo femenino y la prevención de la violencia.

También ha sido invitada como panelista en espacios de la ONU y fue seleccionada entre los “40 latinos menores de 40 años” destacados en Nueva York, según informa Infobae.

Alejandra Molina Pérez. | Foto: Andina

¿POR QUÉ FORBES INCLUYÓ A ALEJANDRA MOLINA PÉREZ EN LA LISTA “30 UNDER 30”?

La revista Forbes destacó su aporte al ecosistema emprendedor y su presencia en proyectos de alcance tecnológico, educativo y social. El proceso de selección considera cifras verificables, evaluaciones externas y análisis del impacto de cada aspirante.

En esta edición, más de 10.000 perfiles fueron revisados antes de elegir a los 30 jóvenes que destacan en cada rubro. Según la publicación, la generación reconocida este año concentra miles de millones de dólares en influencia global y atrae a una amplia audiencia en plataformas digitales.

Alejandra Molina Pérez. | Foto: Andina

¿QUÉ PAPEL OCUPA HOY ALEJANDRA MOLINA PÉREZ EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL INTERNACIONAL?

Actualmente, Molina participa como directora en la Global Entrepreneurship Network y es cofundadora de Metabronx. Desde estas posiciones gestiona programas que administran más de 29 millones de dólares en fondos destinados a apoyar a emprendedores, además de impulsar capacitaciones para jóvenes subrepresentados.

Su labor ha ayudado a canalizar subvenciones por más de 2 millones de dólares y apoyar la recaudación de recursos para proyectos liderados por la nueva generación.

Su presencia en espacios como la Bolsa de Valores de Nueva York y organismos internacionales fortalece un recorrido que hoy la coloca entre las figuras emergentes del liderazgo global.

VÍDEO RECOMENDADO: