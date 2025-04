El guitarrista y compositor Aarón Alva anuncia el relanzamiento de su EP "Valiente", disponible nuevamente en todas las plataformas digitales a partir de abril de este año. Originalmente publicado en enero de 2020, el disco vio interrumpida su difusión por el estallido de la pandemia, lo que llevó a su retiro temporal de Spotify y otros servicios de streaming.

Cinco años después, "Valiente" regresa con la misma esencia que marcó su creación: una exploración de sonoridades desde la guitarra eléctrica como instrumento de partida. El EP contiene 5 temas: Origen, un paisaje andino eléctrico con el poema de la poeta Claria Salinas; "Valiente", tema instrumental que da nombre al disco; "Darte a soñar", la única canción del conjunto, en colaboración en letra y voz de Katywska Alegre; y finalmente "Hojas rotas" y "Procesión" para el adiós, ambas piezas instrumentales. El EP fue producido por Sebastián Gereda.

“‘Valiente’ fue un disco de llegada y de pronta partida. Aunque fue mi primer EP de composiciones propias, sentí que con él cerraba un ciclo breve en mi forma de componer, al menos durante largo tiempo. Busqué una manera no tradicional de abordar la guitarra eléctrica. Mi formación es clásica, pero desde siempre me ha fascinado el mundo eléctrico y la paleta infinita de sonidos que ofrecen los efectos. Por desgracia, justo al publicar el EP, el mundo cambió de golpe, y decidí que no era el momento de seguir impulsándolo. Hoy, siento que podría encontrar su espacio y conectarse con la gente que no pudo escucharlo entonces“, comenta el artista.

Con este relanzamiento, Aarón Alva cierra un ciclo compositivo y se encamina hacia una renovada búsqueda musical con elementos de hoy y ayer. Actualmente, prepara nueva música: un sencillo que pronto será publicado, y un disco que verá la luz en los próximos meses.

“Valiente” está disponible en Spotify, Apple Music y todas las plataformas de streaming.