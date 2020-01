A menos que hayas vivido bajo una piedra los últimos meses, has tenido que escuchar “Tusa” de Karol G y Nicky Minaj. O, por lo menos, haberte enterado que esta canción, la cual se une a los grandes éxitos de la música popular de los últimos años como “Despacito” y “Con Calma” , existe:

“Tusa” es una jerga colombiana que significa despecho, de ahí que toda la canción hable del sentimiento que puede sentir una persona al terminar una relación sentimental, desde intentar olvidar a alguien hasta darse cuenta que no es tan fácil y sucumbir al alcohol. La misma Karol G, una de las hijas más internacionales de Medellín, ha tenido que explicarlo ante las múltiples consultas de sus fans.

“Tusa”, ahora más conocida como un nombre propio debido a la canción (que tiene más de 300 millones de reproducciones en YouTube), es una de las tantas jergas colombianas que podrían no ser tan conocidas en otros países. A continuación, una breve recopilación de términos para que te ‘engaTUSEs’ con la replana del país vecino (sí, ya sé que ‘tusa’ no se usa en este caso pero no pude resistirme).

Nota: No todas las siguientes jergas se mencionan de manera uniforme en el territorio colombiano, pues algunas son más utilizadas en algunas regiones que otras.

‘Chino’: Término para referirse a un niño, el equivalente colombiano de ‘chibolo’.

‘Engalletarse’/ ‘tragar’: Caer enamorado de otra persona. Ya lo expresó bien la escritora Nina Restovich en su obra “Yo te quiero más”: “Ahí Milagros, ya un poco mareada con tanta cháchara, le preguntó qué significaba ‘engalletar’. ‘Pues enamorarse. ¡Chica, que eres lerda! – le respondió la morena”.

Remera: Una camiseta, que en Perú conocemos como ‘polo’; el cual a su vez deriva de ‘polo shirt’ o camiseta con solapas.

‘Vaca’: Cuando en Perú juntas dinero entre amigos para comprar algo haces una ‘chancha’. En Colombia, el término ya no es porcino, pero sí vacuno.

‘Funda’: Esta jerga también aparece en ‘tusa’ y resultó ser la más complicada en determinar el significado. Dice la canción:

“Un shot pa’ la pena profunda (Eh)

Y seguimos gastando la funda (Funda)”

Una expresión usada en Colombia es “ni por las fundas”, que puede interpretarse como “ni de vainas” o “no hay manera”. También se le conoce como “funda” a la falda, lo cual tendría sentido en el contexto del tema si hablamos de alguien que perrea hasta el suelo de manera constante y, por ende, gasta la prenda de vestir. También significa dinero, pero me quedo con la explicación del perreo intenso.

‘Farra’: Allá a donde vas cuando te quieres divertir con tus amigos, una fiesta. Un ‘tono’ como le llamaríamos en Perú.

‘Parce’: Popularizado en Perú por el entorno de Milena Zárate y su hermana, la palabra ‘parce’ deriva del portugués ‘parceiro’, que significa amigo, compañero. BBC Mundo le da un origen siniestro al cómo este término llegó a Antioquía.

