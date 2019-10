Arturo Cavero Velásquez, más conocido como el “Zambo” Cavero, es un icono de la música criolla. Este 09 de octubre se cumplieron 10 años de su partida; sin embargo, su música sigue más vigente que nunca.

Arturo Cavero nació en el callejón conocido como la “Banderita Blanca”, ubicado en el centro de Lima. En una entrevista con El Comercio contó que aprendió sus primeras canciones de su madre.

“De mi madre. Ella cantaba. La primera canción que yo escuché en mi vida fue “Alma Mía”, de Pedro Miguel Arrese. Eso fue lo primero que le escuché a mi mamá, y por eso lo canto hasta ahora, y lo cantaré”, dijo.

Su apelativo de “Zambo” se lo puso el periodista de espectáculos Guido Monteverde. Inició en la música a los 16 años tocando la con Juan Criado.​ Durante mucho tiempo tocó el cajón hasta que su obesidad se lo impidió.

En 1970 empezó a cantar junto al guitarrista Óscar Avilés, juntos hicieron historia interpretando “Y se llama Perú” y “Contigo Perú”, canciones compuestas por Augusto Polo Campos y que se han convertido en un himno para más de un peruano.

El 25 de agosto del 2009 fue internado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, por un cuadro médico que incluía insuficiencia renal e hipertensión diabética.

El 5 de octubre, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de ese nosocomio. Y el 7 de octubre pidió su alta porque deseaba ir a la procesión Señor de los Milagros el 19 de octubre; sin embargo, su deseo no pudo ser cumplido pues el 9 de octubre pasando el medio día falleció a los 68 años y pesando 130 kilos.

A continuación, recordamos las canciones con las que siempre es recordado este gran intérprete de la música criolla.

“Contigo Perú”

“Contigo Perú”, la canción de autoría del desaparecido Augusto Polo Campos, fue creada para alentar a la selección peruana de fútbol en mundial de Argentina 78 y hasta el día de hoy sigue vibrando los corazones de quienes lo escuchan.

“Y se llama Perú”

El cantautor Augusto Polo Campos escribió esta canción a pedido del presidente Juan Velazco Alvarado a comienzos de los 70. El “Zambo” Cavero le puso la voz y describe cada letra con fervor y emotividad.

En una entrevista con este medio narró la emoción que sintió al interpretarla en el Estadio Nacional. “A mí se me salió el corazón cuando con Óscar cantamos en el Estadio Nacional, antes del partido con la Argentina. Y te crece el alma cuando escuchas a cincuenta mil personas: ‘Yo también me llamo Perú, con P de patria’. Ah, es algo que no te puedo contar. Es algo indescriptible”, contó el cantante peruano.

“Cada domingo a las 12”

En los años 70, Eugenia Sessarego fue condenada por presunta complicidad en el asesinato del próspero empresario pesquero Luis Banchero Rossi. Ella fue quien inspiró la canción “Cada domingo a las 12”, escrita por el Augusto Polo Campos, el mismo cantautor lo reveló en una entrevista con una radio local.

“La conocí cuando yo visitaba el penal de mujeres de Chorrillos, donde llevaba artistas para que hagan shows musicales, que alegren a las internas. Ella era una linda mujer por la que sentí un profundo amor. Quizás el más fuerte que he tenido en mi vida”, contó Polo Campos.

En la voz de Arturo “Zambo” fue que ganó popularidad y en la actualidad es una de sus interpretaciones más recordadas.

“Rebeca”

En 1996 Arturo “Zambo” Cavero debutó en las pantallas grandes en la película “Bajo la piel” de Francisco Lombardi y lo hizo interpretando el tema “Rebeca”.

“Cariño Bonito”

“Cariño bonito”, es un vals escrito por Augusto Polo Campos, que también fue interpretado por Arturo “Zambo” Cavero, pero en la guitarra lo acompañó Willy Borda. Era otro de los temas más aclamados por sus úblico en cada una de sus presentaciones.