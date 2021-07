Conforme a los criterios de Saber más

La banda coreana BTS se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. Y Latinoamérica no ha sido la excepción. En febrero pasado, las seguidoras argentinas de la famosa boyband decidieron unir recursos y pagar por una pantalla de publicidad frente al Obelisco de Buenos Aires. La razón: celebrar a lo grande el cumpleaños de J-Hope, uno de los integrantes de los también llamados ‘Bangtan Boys’.

Las ARMY, denominación que usan las seguidoras de la boyband, se encuentran en todo el mundo. El Comercio organizó una mesa redonda con seguidoras de América Latina para que compartan sus experiencias desde que siguen a BTS. Anabel Bonilla, Nicole Morillo y Karina Arcos de Ecuador; Danna Castillo de Colombia; y Pauli González de Argentina estuvieron en representación de sus clubes de fans. Ellas, si bien tienen procedencia distinta, coincidieron en varios aspectos sobre su afición a los cantantes.

Danna contó que desde hace 20 años escucha K-pop, pero no siguió a BTS desde el principio, sino meses después de su debut. Situación similar le pasó a Anabel, quien recién en 2018 se volvió realmente una fan ARMY. Por su parte, Nicole Morillo encontró comprensión en las canciones de BTS, debido a que ella sufrió de acoso escolar y conoció a chicas del fandom que habían vivido situaciones similares. “ Fue bonito saber que no era la única que pasaba por esa situación. Al escuchar su música, sentía mi alma llena ”.

Nota: Este diario invitó al club de fans de BTS Perú para participar en esta conversación. Utilizamos Facebook para contactarlos. No recibimos respuesta.

¿Qué significa ARMY?

Antes de seguir con las fans, un paréntesis: V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope son los integrantes de BTS, el grupo de K-pop que más ha trascendido en el mundo. Sus canciones cruzan fronteras e ingresan a más mercados musicales. Ellos son conscientes de que esto ha sido posible gracias al inmenso apoyo por parte de sus fanáticas.

BTS ha denominado a sus seguidoras como ARMY, siglas de Adorable Representative M.C. for Youth. El término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap, por lo que usar ese término para BTS significa que sus fans son especiales para ellos. Las ARMY están muy presentes en redes sociales, generando trending topics en Twitter para la difusión de novedades de su banda favorita.

El inicio de la pandemia significó la paralización de muchas actividades, entre ellas los conciertos. La banda coreana era consciente de que el ARMY necesitaba mantenerse unido, por ello les escribieron una carta en setiembre pasado. “ Las oportunidades de compartir nuestra pasión y esfuerzos con los fanáticos que nos apoyan tan fervientemente nos fueron arrebatadas por un período de tiempo indefinido. (...) Entendemos las dificultades, incluso si no podemos sondear su profundidad. Independientemente, estamos contigo ”, dijeron.

El origen de los clubs de fans

Cada país tuvo un proceso diferente para crear sus comunidades de seguidoras. BTS Ecuador empezó en 2013 por iniciativa de dos amigas que organizaron un evento presencial para que más gente conozca a su banda favorita, pero solo asistieron 15 personas. Por ello crearon cuentas en redes sociales, y desde entonces, no han parado. Actualmente, son cerca de 10 mil seguidores en Instagram y más de 32 mil en Facebook.

En Colombia, Danna Castillo y Ángela Mota iniciaron el Facebook de BTS Colombia en 2015, donde a la actualidad cuentan con 150 mil seguidores. El más reciente de los tres es Bangtan Army Argentina fundado en 2019 y que cuenta con más de mil seguidoras desde la pandemia del COVID-19 (aunque su grupo privado en la misma red social tiene más de 10 mil seguidores).

Una de las reuniones antes de la pandemia de BTS Ecuador. (Foto: BTS Ecuador)

Salir de lo convencional

La vida de una seguidora de BTS era totalmente diferente antes de la pandemia del Covid-19. “Nos reuníamos para escuchar las canciones y covers de BTS, reaccionar a sus videoclips, conversar y probar golosinas”, dijo Anabel de Ecuador. “En mi ciudad también nos encantaba reunirnos”, agregó Danna de Colombia.

Las seguidoras de Bangtan en Argentina solían encontrarse en alguna plaza pública para disfrutar de la música de su banda favorita, aunque en ocasiones tuvieron algunos inconvenientes con las autoridades. “Cerca al Barrio Chino en Buenos Aires hay una plaza donde muchas veces ha pasado de que la Policía los ha sacado por mucha gente”, comentó Pauli. “Nosotras, para evitar inconvenientes, pedimos autorización a la alcaldía”, añadió Danna Castillo de Colombia. Además de los lugares públicos, las seguidoras de BTS de Ecuador han realizado reuniones en locales privados. “Nos juntamos para hacer distintas actividades, invitamos a que bailen o vendan su mercadería”, dijo Nicole de Ecuador.

En ocasiones, las reuniones tenían un propósito mayor, el cual congregaba cientos de personas para festejar, por ejemplo, el aniversario de la banda, según lo comentado por las fans de Ecuador, Colombia y Argentina. “Por el aniversario hablamos de 400 a 600 personas (reunidas) solo en la capital (Quito). Cuando nos juntamos en un parque hay muchas más personas que en los lugares cerrados”, resaltó Nicole Morillo.

Otras ocasiones especiales para las fans son los cumpleaños de cada uno de los integrantes de la banda. El ARMY de Argentina realizó este año un video en celebración del cumpleaños de J-Hope. Este fue proyectado en una pantalla frente al famoso Obelisco de Buenos Aires. “Fue una locura. En ese momento había cesado un poco lo de la pandemia. A pesar de pedirle a la gente que no vaya, fueron un montón de personas (a verlo)”, destacó Pauli. En ese sentido, nos comentó que este proyecto fue posible gracias a las donaciones que recibieron y a los sorteos que realizaron -incluyendo un álbum de BTS-; así como el apoyo que tuvieron por parte de la empresa de publicidad con la que trabajaron.

Las fans de Argentina lograron contratar una pantalla frente al Obelisco de Buenos Aires por el cumpleaños de J-Hope. Esta se puede apreciar en la parte derecha de la imagen. (Foto: Bangtan Army Argentina)

A través de redes sociales, BTS Perú ha compartido todas las actividades que hacen para celebrar fechas especiales de su banda favorita. Por ejemplo, en el sexto aniversario de la banda coreana, las seguidoras contrataron un panel digital de publicidad para proyectar un pequeño video de la carrera de BTS, deseándoles un feliz aniversario. Además, han celebrado de forma similar los cumpleaños de los integrantes de Bangtan: con paneles en calles transitadas de Lima.

(Foto: captura @bts_peru)

Celebraciones en la virtualidad

La llegada del Covid-19 a Latinoamérica fue un golpe fuerte para todos, incluyendo las integrantes de ARMY. “La pandemia fue un bajón muy grande, no nos podíamos reunir ni con las medidas de seguridad”, dijo Anabel de Ecuador.

La facilidad de interacción que proporcionan las redes sociales propició que la comunidades de seguidoras de BTS nacieran en internet; pero la interacción presencial también era de suma importancia para cada una de ellas. “Esa sonrisa al despedirse del evento, la buena vibra para empezar la semana se fue. Algunos no pueden acceder (a las reuniones) por Zoom o no saben cómo hacerlo, se acorta la asistencia de 300 a 30 o 40 personas”, indicó Bonilla.

Una de las reuniones virtuales por Zoom de las seguidoras de Ecuador. (Foto: BTS Ecuador)

Aún así, Danna Castillo de Colombia contó que las redes sociales han ayudado mucho, en especial WhatsApp. “Compartimos momentos, música, de todo. De cierta manera, el internet ha servido de mucho”.

Una ARMY que sí pudo reunirse fue la de Argentina. Pauli González comentó que un reducido número de chicas se reunió en febrero de este año durante los carnavales para conocerse, ya que solo habían hablado por redes hasta ese momento. “Viajé hasta Buenos Aires. Fui a la suerte, a la casa de alguien que no conocía. Gracias a eso hicimos una hermosa amistad. Es una locura hermosa”.

La esperada reunión

El fin de la pandemia del COVID-19 significaría para las fans de BTS de Ecuador, Colombia y Argentina volver a reunirse sin preocupaciones. “Creo que el día que esto termine será una fiesta para nosotras y también para compartir la felicidad con los chicos (la banda), porque sabemos que la han pasado mal por no estar en contacto con ARMY, pero también porque no se han podido subir a un escenario”, dijo Pauli González. “Todos los días prendemos una vela para pedir a los dioses que cuando esto acabe Bangtan venga a Argentina porque nunca hicieron un recital aquí”, añadió la representante de Argentina.

Deseo similar tienen en Colombia y Ecuador. “El día que esto acabe hay que hacer un evento magnifico con todas las de la ley para celebrar que esto se acabó; para salir a la calle, cantar, bailar. Tenemos algo en mente y lo estamos preparando desde ya”, dijo Danna Castillo desde Colombia.

“Cuando se termine todo, iniciaríamos haciendo un festejo para los fans. Tenemos muchas ganas de volver a la normalidad y celebraríamos con una gran fiesta”, finalizó Karina Arcos de Ecuador. Incluso BTS, en su megaéxito internacional “Dynamite”, parece tener la respuesta a lo que podrían hacer sus fans cuando la normalidad regrese. “So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little funk”.

