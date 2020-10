Conforme a los criterios de Saber más

La música siempre ha estado presente en la vida de Analucía Valdez. Cantaba en las actividades del colegio, en reuniones familiares y en misas. Actualmente se dedica a la música profesionalmente y acaba de lanzar su primer sencillo “La purita verdad” bajo la producción de Mike Cerdá, director musical de Maluma. El Comercio conversó con la artista peruana, quien bajo el nombre artístico de Canela China, le dedica su nuevo tema a las mujeres del país.

“Con mi música quiero dejar en alto el nombre del Perú afuera", cuenta Canela, en el marco del lanzamiento de su nuevo single, el cual reunió no solo a Cerdá, también a Mariana Salazar, entrenadora vocal de artistas como Sebastián Yatra y Fanny Lu.

Mariana: Tuve la oportunidad de reunirme con ella (Canela) en Lima y escuchar su música. Me pareció particular su voz, su proyecto muy honesto y un color con una verdad importante. Estaba muy preocupada por entrenarse profesionalmente y por hacer un trabajo de una manera responsable.

Mike: Su insistencia me causó curiosidad. Aparte que me metí en su perfil, veía que bailaba y era súper activa en las redes. Empezamos a conversar y me enteré que Mariana también estaba en el proyecto. Eso me llamó muchísimo más la atención.

Canela agregó que la canción a pesar de haberla compuesto hace un año tuvo una producción distinta debido a la pandemia del coronavirus. “El reto fue grabar, como no teníamos un estudio profesional, Analucía armó un estudio en su casa”, apunta Cerdá.

El origen de “La Purita Verdad”

En el canto lo más importante es “entender que no se trata de ti sino se trata del mensaje”, destaca Mariana.

Canela: “La canción nace de una experiencia personal ‘La Purita Verdad’ es algo que yo nunca me animé a decir en voz alta y fue tanto el ‘hubiera hecho’ que lo tuve que escribir y transformarlo en una canción. Habla de dar este primer paso, de no tener miedo a decir lo que uno siente y a contar su purita verdad. Es una invitación a que la gente también diga qué es lo que cree y qué es lo que siente.”

Mira aquí el videoclip de “La purita verdad”

TE PUEDE INTERESAR