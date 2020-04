La rapera Chynna Rogers, mejor conocida en el mundo de la música como Chynna, falleció a los 25 años, según informó su familia a través de sus redes sociales. “Chynna fue profundamente amada y se le echará muchísimo de menos”, dice la misiva.

La joven se hizo conocida a los 14 años por participar en distintos comerciales sobre parques temáticos. La fama mal llevada y su adicción a las drogas hicieron que perdiera todo y terminara en la calle. Familia y amigos la ayudaron para poder seguir adelante en el mundo de la música.

“Llegué al punto en que tuve que hacer de todo solo para subir al escenario y hacer mi trabajo. Eso no me gustó", contó Chynna en el Rising de 2018.

En el 2015, Rogers publicó su EP I’m Not Here. This Isn’t Happening, que relata todas sus experiencias en la vida. Los años siguieron su curso y sacó temas como ‘PAF’, ‘Practice’, Mixtape ‘Ninety’, el EP ‘Music 2 Die 2’, hasta llegar a su proyecto más reciente, ‘In case i die first’.

Chynna era muy activa en sus redes sociales y cuenta con más de 58 millones de seguidores que hoy lamentan su partida. Aún se desconoce las razones de la muerte de la joven artista.

