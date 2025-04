Dina Páucar cumple 35 años de brillante trayectoria artística y el próximo viernes 13 de junio a las 8:00 p.m., ofrecerá su concierto El legado de amor en el Teatro Municipal de Lima, que promete estar lleno de emociones y cercanía, especialmente porque los primeros cincuenta asistentes al show podrán disfrutar de un encuentro íntimo con la cantante durante una exclusiva firma de autógrafos a realizarse en un ambiente del teatro, justo antes de empezar el concierto.

“Esta es una forma de estar verdaderamente cerca de ellos. No podré abrazar a cada uno de los asistentes al teatro, pero al menos lo podré hacer con un grupo”, señala la Diosa Hermosa del Amor, para explicar el porqué de ese sorpresivo anuncio. “Para mí es importante que sepan que los quiero y que estoy inmensamente agradecida por su apoyo infinito y su amor incondicional”, dice con emoción.

La intérprete de “Madre”, “Volveré” y “El picaflor” entre otros grandes temas, asegura que ser considerada la más grande representante del folclore nacional no es algo que le haga olvidar sus orígenes y mucho menos caminar sobre nubes. “Yo soy del pueblo y aunque reconozco que tengo mucha popularidad, sé que yo no soy cantante por ser conocida, yo soy conocida porque soy cantante”, asiente.

Consultada sobre por qué sobrecargarse de trabajo extra antes de un concierto que requiere de toda su concentración o porqué agitarse tanto ahora que ya es famosa y no tiene que hacer esas cosas para ganar más adeptos, Dina es muy firme: “Si me convertí en artista fue porque quería expresarme, quería cantar más que nada en el mundo, cantar me hacer feliz y la popularidad es solo consecuencia de mi profesión, pero la fama no me nubla ni me envanece, al contrario, la vida me ha dado muchos motivos para mantener los pies bien puestos sobre la tierra”, afirma convencida y añade: “Uno de esos motivos fue la enfermedad que puso en riesgo mi vida, así que estas oportunidades las aprovecho para dar todo el amor que pueda a los míos, a mi familia y a mi público”, concluye.

Las entradas están a la enta en Joinnus.