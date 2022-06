Dirk Bornhorst es un cantante peruano con un sueño ambicioso: crear un movimiento artístico que revalore los ritmos nacionales para popularizarlos y llevarlos al extranjero. Su música es una apuesta por la fusión del pop con música afroperuana, la marinera y hasta la cumbia. Todas estas ideas están reflejadas en su nuevo álbum “Pisando Tierra”, el cual saldrá este 23 de junio en todas las plataformas digitales.

Su motivación nunca fue la misma. Durante los primeros meses de la pandemia, él terminó el primer año del programa de música del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) en Inglaterra y lanzó un álbum completamente en inglés llamado “Before, Meanwhile & After”. El Comercio habló con el cantante sobre esta etapa, su cambio de dirección a la música peruana y su nuevo álbum.

—Cuando estudiabas en Londres solo cantabas en inglés y al regresar al país tu música se transforma en un homenaje a los ritmos peruanos, ¿qué cambió en ese viaje?

Yo salí a estudiar al extranjero con una visión internacional, queriendo hacer música en inglés para, supuestamente, “romper las barreras en el mundo” y ya después pensaba traer las canciones a Perú, pero creo que me estaba saltando unos cuantos pasos. Me di cuenta que debía comenzar desde aquí, mantenerme firme y después salir afuera. Yo sí había aprendido ritmos afroperuanos gracias a mi profesor de guitarra Andrés Prado, que es conocidísimo y al cual le agradezco mi vida. Es más, con esos ritmos ingresé a la universidad de Inglaterra, pero estando dentro los olvidé; era lo que todos querían ver de mí y yo no me daba cuenta. Hasta que lo comencé a notar, a asimilar y nutrir. Me ayudó escuchar música peruana y componer a partir de ahí. Así fue como salió este álbum.

—Aun así, pese a que cantabas en inglés, tenías al país siempre presente, con temas como “Living in the Grey”, que hace referencia a Lima.

Siempre he tenido al Perú en mi imaginario, pero ahorita lo estoy abarcando de todas las maneras. Musical, sonora, composicional y lingüísticamente. Yo lo que quiero hacer es llegar a la mayor cantidad de peruanos, para seguir creciendo y aprendiendo.

—En estos años ya no es muy común que un joven tenga un fuerte sentimiento patrio, ¿Quién te lo inculcó?

De todas maneras, mi mamá. Ella es trujillana y siempre celebrábamos Fiestas Patrias ahí, escuchando la marinera. En Navidad y otras fiestas, ella es la que pone música criolla, aunque también fue escuchar por mi cuenta. Comencé a componer a los 15 años, estudiando sin darme cuenta de que estaba estudiando.

—¿Y de dónde te surge la idea de hacer fusión de ritmos peruanos con otros géneros?

Un día me puse a escuchar la música peruana a conciencia, y sí, aparecían Gian Marco, Pedro Suarez Vertiz, Ana Karina y otros referentes de la música popular peruana: Bareto, Grupo 5, etc. Aunque la idea de muchos de estos artistas vine de los años 50 y 60, con Felipe Pinglo, Chabuca Granda o el Zambo Cabero. Y esos ritmos se han quedado ahí, estáticos. Actualmente seguimos escuchando “Callejón de un solo caño”, “Peruanita Bonita” y “Chabuca Limeña”. Ahí fue cuando me pregunté: “¿Por qué seguimos escuchando las canciones de esos años?” Y me di cuenta de que, en realidad, no se le ha dado el soporte suficiente a nuestra música para que pueda seguir creciendo. No se le ha dado el espacio y no se le ha mostrado interés. Viendo esto, se me vino la idea de probar y hacerlo a mi manera. Pensé: “¿Cómo sonaría la música criolla si yo lo hiciera a mi estilo?” Así que decidí explorar eso, lo estudié y practiqué. Aún no lo descifro, sigo intentándolo mientras fallo, pero es un campo que aún no se ha explorado, es el siguiente paso de esta música. En Colombia se hizo con el ballenato y en el Estados Unidos con el blues, que evolucionó al rock, luego al pop y finalmente agarraron de todo un poco extendiéndose en diversas ramas. En Perú parece que recién estuviéramos en el tronco, es un árbol que recién está creciendo.

"Intento crear una movida que impulse a varios artistas a crear música usando nuestros estilos, nuestros géneros, nuestros sonidos, y que no perdamos nuestra esencia". Dirk, cantante.

—Con todo esto, ¿Hay algún cambio que quieres proponer en la música peruana?

Sí. Siempre me resulta curioso que a veces solo basta escuchar un sonido, y ya puedes decir de qué país proviene. Aquí en el país escuchamos música argentina, chilena, española, puertorriqueña (con el reggaetón sobre todo); pero el peruano no escucha música peruana. Intento crear una movida que impulse a varios artistas a crear música usando nuestros estilos, nuestros géneros, nuestros sonidos, y que no perdamos nuestra esencia. Qué mejor que eso. Si queremos hacer que nos escuchen en otros países, no puedo ir solo, tenemos que ir en mancha. Quisiera que hagamos un intento al menos, para crear un movimiento y crecer juntos.

—¿Cómo fue la producción de tu nuevo álbum, “Pisando Tierra”?

El álbum ha sido producido 100% acá en Perú. La coproduje con Frank Giovanni, él tiene solo 26 años, es como un amigo. Al igual que yo, tiene un sonido moderno, versátil y único. También le agrada traer a la contemporaneidad estos sonidos que son tradicionales. Lo mezclé con Daniel Luján, que es un maestro. Yo ya tenía todas las ideas en mi cabeza desde que salió mi canción “Festejo”. El álbum, “Pisando tierra”, se llama así por esta llegada a Inglaterra, y al mismo tiempo porque fue un despertar, como cuando te dicen “¡Oye! Pisa tierra”. Yo grabé todas las guitarras y canté todas las canciones. Todo fue virtual claramente, produciendo por FaceTime, porque no podíamos juntarnos por la pandemia. También tiene dos colaboraciones, con amigos que conocí en Perú después de mi llegada.

—Justamente, “Festejo” tuvo varios videos con miles de visitas en TikTok.

Eso fue a mi regreso, porque justamente había sacado mi álbum en inglés en octubre y de pronto, a finales de noviembre, ya estaba sacando una canción criolla con toda la peruanada (risas). Fue un rebranding, un cambio total. TikTok en aquel entonces recién estaba creciendo. Terminé haciendo este proyecto y en una semana se hicieron miles de videos. Yo no calculaba el alcance que estaba teniendo, veía videos con 70 y 50 mil likes. Pensaba, “¡Qué clase de fenómeno es esto!”.

—En el nuevo álbum, ¿hay ideas similares para realizar en TikTok?

Sí, aunque TikTok para cambiando. Tú agarras un libro de marketing musical de hace un año y, probablemente, ya no te sirva. Es algo que aprendes en el camino y en el momento. Por eso también estamos tanteando nuestras ideas, seguro saldrá algún challenge, pero más que nada debe salir naturalmente si la canción te pide.

—También te ayudó hacer colaboraciones con influencers.

Sí, gracias a Dios, a mis amigos influencers les gusta mi música (risas). O les caigo bien, no sé. Todos son unos capos, pero la idea es saber por qué lado tu canción se mueve. Es como reducir un videoclip en 30 segundos. Ahora cada vez que entro a TikTok pienso “qué hacemos”, no “qué vemos”. Porque scrollear debe tener una intención, sino te quedas horas. Debes pensar qué hacer y jalar ideas de otros artistas. Igual es algo que se aprende todos los días, cambia tan rápido que de verdad debes estar atento.

—¿Tienes una colaboración soñada con algún artista peruano?

¡Uy! Sí, Entre ellos yo admiro muchísimo a Mauricio Mesones, creo que una colaboración con él sería increíble. También con Fabián Zignago (hijo de Gian Marco), con él estamos viendo si comenzamos a trabajar una de las canciones que hemos compuesto, creo que van a salir cosas bien chéveres. Con el Grupo 5 me moriría de ganas de hacer una canción, sería increíble. Me gustaría incursionar en la cumbia.

—¿Y tienes algunas metas en un futuro inmediato?

Me voy a Miami este año a estudiar producción musical, solo será un año, regresaré pronto. Iré allá para terminar mi carrera y volver para hacer toda la música que se pueda hacer. Mi sueño es abarcar todas mis producciones por mi cuenta y tener total libertad. Deseo irme a mi chacra en Trujillo, con todos mis instrumentos y equipos para producir un álbum. Pero definitivamente volveré de Estados Unidos “con los pies en la tierra” y seguiré haciendo música para el Perú y el mundo, ahora que tanto lo necesitamos.

Dirk, cantante peruano / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Además… Nuevo álbum “Pisando Tierra” saldrá este 23 de junio en todas las plataformas digitales junto al videoclip “Cuando tú pienses en mí”. Ese mismo día se realizará la presentación del disco en la Estación de Barranco, habrán asistentes especiales y sorpresas. Entre los invitados confirmados están Alejandro Roca Rey, Fabián Zignago y Mariagracia Mora.