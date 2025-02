El cantautor peruano Dirk Bornhorst (Lima, 1999) lanzó su más reciente proyecto musical, “Para ti”, un EP que reúne tres canciones con letras, melodías y arreglos completamente creados por él. Con una estructura de pop latino y melodías pegajosas, este trabajo refleja la esencia más personal de Dirk hasta la fecha.

Este es el tercer proyecto del músico. Durante los primeros meses de la pandemia, completó su primer año en el programa de música del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) en Inglaterra y lanzó su álbum debut, “Before, Meanwhile & After”, una propuesta de rock indie pop en inglés. Al regresar a Lima en 2020, presentó su primera canción en español, “Festejo”, que fusiona ritmos peruanos con latin pop y fue muy bien recibida en redes sociales. Esta experiencia sentó las bases para su segundo álbum, “Pisando Tierra” (2022), donde exploró la música peruana como una forma de reflexionar sobre su regreso al país.

Con “Pisando Tierra” recién lanzado, Dirk viajó a Miami para profundizar en producción musical en Art House Academy & Abbey Road Institute. En este contexto, lanzó “Resaca”, una canción que marcó el inicio de “Para ti”, su proyecto más íntimo hasta ahora. “Este EP es el resultado de una exploración artística muy libre. Quería romper esquemas y dejarme llevar hacia un sonido más personal”, comenta el artista.

“Para ti” está compuesto por tres temas: “Disponible”, “Regresa” y “Para ti”. Cada canción actúa como un capítulo de un diario personal que narra las diferentes etapas de una ruptura amorosa. Así, aborda temas como el amor, el desamor, la ilusión y la soledad. “Escribir estas canciones ha sido también un proceso de autodescubrimiento. Siento que con estas canciones he podido explorar sentimientos complejos como el amor y la pérdida. Estoy muy feliz de compartirlas, ver cómo conectan con otras personas y el proyecto crecerá con nuevas entregas”, señala.

Dirk describe su proceso creativo como un camino sin fórmulas fijas: “Puedes partir de ciertas ideas, pero en el proceso debes probar qué funciona mejor para ti. No hay recetas exactas para componer. Cada uno tiene su propio proceso creativo”, explica el cantautor, quien comenzó a estudiar música a los siete años y compuso su primer tema a los quince. “Desde entonces, no he podido parar. La música me da vida”, confiesa.

