Las nominaciones a los 62 Premios Grammy, anunciadas este miércoles por la Academia de la Grabación de EE.UU., supusieron un cambio en la historia de los galardones al apostar por nuevas caras de la industria, nombres femeninos y más diversidad cultural.

► Grammy 2020: revisa la lista completa de nominados a la premiación más importante de la música | FOTOS

► Grammy 2020: la nominación a Michelle Obama y otras curiosidades

La lista de nominaciones fue liderada por Lizzo, con ocho candidaturas, junto a Billie Eilish y Lil Nas X, con seis cada uno, pero además estos tres intérpretes -que suman 20 nominaciones en total- son candidatos a Mejor nuevo artista, una categoría en la que se batirán contra la española Rosalía, la gran apuesta hispana en los premios norteamericanos.

La magnética Lizzo, de 31 años, debutó en 2013, pero su éxito se disparó este año con su tercer álbum de estudio “Cuz I Love You”, que, cargado de letras con mensaje de empoderamiento y a favor de la ruptura de prejuicios, obtuvo una nominación a la prestigiosa categoría de Álbum del año en la entrega de premios que tendrá lugar el 26 de enero.

Tras recibir críticas de tener inclinaciones conservadoras o un gusto “excesivamente blanco”, alejado de las preferencias del público general, los miembros de la Academia de la Grabación demostraron un nuevo rumbo con su selección de los mejores trabajos de la temporada.

Además de contar con nuevos rostros de la música, los lanzamientos firmados por mujeres dominaron la tabla de candidaturas. Por ejemplo, en la gran categoría que premia al álbum del año, cinco de los ocho discos nominados llevan firma femenina.

Lana del Rey -nominada por primera vez a la categoría reina después de cinco discos-, Eilish, Ariana Grande, H.E.R. y Lizzo aspiran a hacerse con este prestigioso galardón, junto a Lil Nas X, Bon Iver y el grupo Vampire Weekend.

La misma proporción se da en el apartado que elige al Mejor nuevo artista, en la que lucharán cuatro fenómenos musicales que han liderado la listas de éxitos y acumulado premios a lo largo del último año: Lizzo, Billie Eilish, Lil Nas X y Rosalía.

La española llega a los galardones más importantes de la poderosa industria de EE.UU. después de arrasar en la edición latina de los Grammy con su disco “El mal querer”, que sumó cinco gramófonos dorados para ella, sus productores e incluso sus diseñadores gráficos.

Contra ella luchará la joven Billie Eilish, que con 17 años ha hecho historia como la persona más joven en estar nominada a las cuatro categorías principales: Álbum del año (“When We Fall Sleep, Where Do We Go?”, canción del año, grabación del año (estas dos por “Bad Guy”) y Mejor nuevo artista.

Con información de EFE y AFP.