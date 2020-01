Los Grammy 2020 están a la vuelta de la esquina y las primeras proyecciones para la gala empiezan a surgir rápidamente. Con Billie Eilish y Lizzo a la cabeza, la edición No. 62 de la ceremonia se perfila con una victoria femenina arrasadora. No obstante, existen otras propuestas atractivas para la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos que pueden dar la sorpresa.

La primera señal de un éxito casi asegurado es, sin duda, las nominaciones. Mientras que Melissa Jefferson ─más conocida como Lizzo─ tiene 8 oportunidades de llevarse un gramófono, Billie Eilish tiene 6 chances de hacer lo propio. Cada una, con estilos casi contrapuestos, son el nuevo interés musical que vale la pena analizar.

Volviendo a las raíces

Rompiendo esquemas de imagen y sonido, Lizzo se lanzó somo solista en 2013 con su álbum “Lizzobangers”, en el que predominaba su rap irreverente y atrevido que fue bien recibido por la crítica. La artista afroamericana venía de intentar suerte con grupos de soul y R&B como “Lizzo & the Larva Ink” y “Chalice”, pero las ideas propias parecían exigirle un camino como independiente. Es así que surgen sus primeros videoclips “Batches & Cookies”, “Faded” y “Bus Passes and Happy Meals”, en los que ya se mostraba como una compositora e intérprete particular.

Su segundo y tercer trabajo de estudio (“Big Grrrl Small World”en 2015 y “Cuz I Love You” en 2019) la coronaron como la nueva abanderada de la diversidad y la aceptación personal. Las temáticas del amor propio y la autoconfianza coincidieron en ambos discos compuestos en su totalidad por ella misma. De estas producciones en las que resalta mucho más su habilidad para cantar y rapear se desprenden éxitos como “Good As Hell”, “Juice”, “Cuz I Love You” y “Truth Hurts”.

Lizzo es la favorita con 8 nominaciones. (Foto: Agencia)

De acuerdo al productor musical y miembro de la Academia estadounidense Manuel Garrido-Lecca, las nominaciones de la cantante de 31 años responderían a su empeño por visibilizar los orígenes del rhythm and blues. “Se reivindicó el esfuerzo de gente que quiere regresar determinados géneros a sus raíces como Lizzo con el R&B. A mí me da mucho gusto, porque es reivindicar a quien le pone más énfasis en hacer música, música, música; sin desmerecer a otros”, afirma.

Esto, sumado a una potente interpretación, hacen de Lizzo una fuerte candidata. “Musicalmente, Lizzo me ha encantado. La fuerza, la voz y los arreglos que tiene... Personalmente, es mi favorita. El disco me ha gustado muchísimo”, asegura Juan Carlos Estremadoyro, ingeniero de mezcla y docente universitario.

Lizzo participa con su reciente álbum “Cuz I Love You” (2019), del que deriva su éxito “Truth Hurts”. (Foto: Agencia)

Cantautora precoz

Si una artista afroamericana que promueve la diversidad resulta llamativo, una joven de 18 años encabezando independientemente su proyecto musical lo es aún más. Billie Eilish llegó a la industria de casualidad. Aunque sus antecedentes familiares ya anticipaban una vida artística, la cantante californiana alcanzó la fama por “Ocean eyes”; la canción que grabó junto a su hermano, el también compositor Finneas O’Connell. El tema fue subido a SoundCloud en 2015 y se viralizó rápidamente.

La oportunidad no fue desaprovechada y Billie Eilish lanzó dos EP’s en 2017 (“Ocean Eyes (The Remixes)” y “Don’t Smile at Me”), con los que realizó la gira Where’s My Mind, que se prolongó hasta agosto de 2018. Para entonces, la intérprete ya había colaborado con reconocidos raperos como Khalid y Vince Staples; e incluso, había participado en la banda sonora de la serie de Netflix “13 Reasons Why”. En 2019, estrenó su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, en el que resalta su sonido oscuro y sus referencias vocales de Lorde o Fiona Apple.

“Creo que va a ser el año de Billie Eilish y la que más va a sacar provecho de esta premiación”, dice Garrido-Lecca, quien valora su trabajo como cantautora seria y moderna. Para Estremadoyro, este esfuerzo logra que la juventud se identifique con ella. “Creo que la Academia le va a dar muchos premios, porque necesitan una artista nueva y joven, que salga y que rompa esquemas; y es lo que está haciendo ella, con sus letras y sus canciones”, señala.

Billie Eilish compite con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", el álbum que contiene su hit "Bad guy". (Foto: Agencia)

Dura competencia

La disputa por el gran premio entre Billie Eilish y Lizzo es evidente. Ambas producciones destacan por su novedad y, sobre todo, por la austeridad de sus productos. Así lo asegura el productor musical e ingeniero ganador del Grammy Latino 2019 Santiago Díaz Siles, quien ve con buenos ojos ambas candidaturas.

“Sus discos son sin precedentes, son trabajos que se han hecho en ‘home studio’ y no han tenido millones de dólares para la producción. Ha sido, más que nada, el talento crudo y el estilo que presentan”, indica, animándose a predecir algunas categorías en las que ambas podrías salir airosas. “En Grabación del año, puede ser entre “Truth Hurts” (Lizzo) y “Bad guy” (Billie Eilish); en Álbum del año, el de Billie o el de Ariana Grande”.

El ascenso de estas cantantes confirman que lo más destacado del Grammy 2020 no será el éxito de un género musical en particular, sino el reconocimiento del artista más innovador, independientemente de la música que haga. “No vamos a sentir que haya un género predominante, sino que probablemente sintamos que va a haber canciones y artistas más difíciles de etiquetar. Más que diversidad o que un género particularmente exitoso, vamos a ver grandes composiciones y grandes artistas imponiéndose”, opina el compositor y miembro de la Academia latina Rodrigo Revoredo.

Billie Eilish consiguió sus 6 nominaciones con su primer álbum de estudio. (Foto: Agencia)

Otras opciones

Sin embargo, no solo de Lizzo y Billie Eilish se trata. El compositor y multiinstrumentista Justin Vernon ─conocido por su banda Bon Iver─ se perfila como una opción interesante. Para Garrido-Lecca y Díaz Siles, el cantante de indie folk podría dar la sorpresa en la categoría Álbum del año por “I,I”; su reciente disco en el que exalta el sonido experimental y emotivo que caracterizó a sus producciones anteriores. “Bon Iver siempre tiene conceptos bastante profundos en sus temas y, si bien no es masivo en cuanto a popularidad, sus discos siempre tienen impacto en el público al que son dedicados. No es un género muy popular, pero, en cuanto a contenido musical, es bastante rico y tiene que ser tomado en cuenta”, valora Díaz Siles.

Bon Iver compite en la categoría Álbum del año por “I,I”. (Foto: Difusión)

Y para los amantes del rock, la banda británica Bones UK son el atractivo principal este año. Su álbum homónimo incluye el sencillo “Pretty Waste”, con el que compiten por el gramófono a Mejor presentación de rock. Integrada por Rosie Bones (voz) y Carmen Vandenberg (guitarra), la agrupación femenina presenta un trabajo que arremete contra la escena musical, criticando las imposiciones de belleza y el sexismo que aún perduran en ella.

Bones UK está integrada por Rosie Bones (voz) y Carmen Vandenberg (guitarra). (Foto: Difusión)

Finalmente y lejos de las novedades, esta edición también incluye las alternativas para quienes lo clásico siempre les viene bien. “Hay que tener en cuenta la categoría Mejor álbum de pop tradicional con Barbra Streisand, Michael Bublé y Andrea Bocelli; es una categoría única. Creo que no hay que dejar de lado estos artistas que la gente mayor también escucha y son quienes compran más los discos”, comenta Estremadoyro respecto a una de las tandas más competitivas de la gala.

Lo cierto es que el Grammy 2020 llega compacto. Hay opciones de la vieja y nueva escuela que podrían encandilar a los oídos más reacios. Solo queda jugar nuestras apuestas y disfrutar de los mejores en la ceremonia de este domingo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

DATO

Puedes seguir los Grammy 2020 por TNT (Canal 102 Movistar) desde las 7:00 p.m. (hora peruana).