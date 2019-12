Cuando los sueños se enraízan y logras hacerlos tuyos, no hay nada que impida que se hagan realidad. Patrick Romantik tenía 16 años de edad cuando dejó su barrio de la Unidad Vecinal de Mirones para probar suerte en Estados Unidos, país que al principio se mostró hostil antes los ambiciosos planes musicales del cantautor y multiinstrumentalista peruano. Más de una década después, la historia, al principio enrevesada, presentó su primer atisbo de éxito, cuando Enrique Iglesias decide interpretar una de sus composiciones: “Duele el corazón”.

“Con mi gran hermano Servando Primera, estábamos haciendo temas para grupos de Venezuela, cuando un productor muy famoso llamado Luny Tunes escuchó ‘Duele el corazón’, y nos propuso enseñarle a Enrique Iglesias. Gracias a Dios, a Enrique el tema le encantó y fue un hit. Esa canción me sacó de la sombra, me puso a la luz. A raíz de eso firmé para Warner Chapelle Music y luego para Sony Latin Artist", recuerda el artista nacional con gran satisfacción.

-¿Qué obstáculos tuviste que superar en Estados Unidos para poder alcanzar tus metas?

Tuve que vencer mis miedos, el miedo a dormir pocas horas, a hacer ejercicios y dietas, a limpiar pisos y baños, a recoger basura. Al principio fue muy difícil, estaba solo, muchas veces quise tirar la toalla, muchas veces dije: “hasta aquí llegué”. Luego vino mi mamá y juntos seguimos adelante.

-¿Cuánto tiempo pasó antes de que tu composición llegara a manos de Enrique Iglesias?

Tenía 29 años y yo había llegado a Estados Unidos a los 16, pasaron como 13 años; pero para mí no había posibilidad de dar marcha atrás. Ya había tomado la decisión y nada me iba a hacer cambiar de opinión.

-¿Empiezas como compositor?

Cuando llegué a Miami, lo primero que hice fue formar una banda de rock, tocábamos mucho, pero el rock nunca pagó lo suficiente, y cuando dejó de pagar y sentí que me ahogaba, cambié de rumbo. Empecé a mirar el mercado latino, mi mercado, y me atreví a hacer cosas distintas. Probé con otros géneros, como la cumbia, y empecé a escribir canciones para artistas independientes, hacía jingles y temas para telenovelas mexicanas y venezolanas. Limpiando pisos y recogiendo basura, me compré mi computadora, mi guitarra y equipos.

¿Cuándo firmas para Sony Music?

El presidente de Sony, luego que le dije que cantaba cumbia, me pidió que le enseñe “Cerquita de mí” y quedó encantado. Me dijo que era lo que estaba buscando y que si tenía planes de firmar para una disquera que lo haga con ellos. Entonces, firmé. Eso ocurrió luego de que Enrique Iglesias grabara “Duele el corazón”.

-¿"Mayores" fue un tema creado especialmente para Becky G?

Sony nos pidió escribir una canción para Becky G, que en ese momento no era tan conocida como lo es ahora, no había mucha presión. La idea era hacer algo que vaya con ella, entonces la llamamos para preguntarle si su pareja era mayor. Nos dijo que sí. Ese fue el punto de inicio. Nunca pensamos que el tema iba a llegar tan lejos: 26 discos de diamante.





-¿Cuán importante es la composición en un tema?

Es lo más importante, un 95%. Tiene la identidad del artista, todo el concepto, si la composición no es buena, no pasa nada.

-También has compuesto temas para Thalía, Prince Royce, Ricky Martin, Wendy Sulca, Grupo 5, entre otros. ¿A qué otro artista te gustaría componer?

A Ricardo Montaner, lo conozco personalmente, es tremenda persona y amigo mío. Ya hemos conversado al respecto, muy pronto tendrán novedades.

-¿En trabajo de compositor es más valioso que el de intérprete?

En algún momento creí eso, por ignorancia, porque no sabía cómo jugaba el compositor, no me había dado cuenta. A mí me encanta lo que hago, pero también soy cantante y multiinstrumentalista. Hace poco relancé “Cerquita de mí” junto a Leslie Shaw, una artista peruana que tiene un alcance muy grande. He trabajado con ella en Miami, la veo volando en crecimiento.

-¿Es verdad que Leslie y tú son los únicos peruanos que han firmado para Sony Music Latin?

Que es la división en Estados Unidos, pero Sony tiene división en Colombia, México, Perú, entre otros países.