21:31
¡La cuenta regresiva ya empezó! Mañana se celebran los Latin Grammy 2025 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La música latina se prepara para su noche más esperada, con actuaciones de grandes estrellas y muchas sorpresas. Entérate aquí de todos los detalles de este gran evento musical.
Como antesala a la gran gala de mañana, Raphael fue homenajeado como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación. El legendario artista español recibió el reconocimiento por su trayectoria y su aporte invaluable a la música en español.