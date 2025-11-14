Latin Grammy 2025: Una noche de música urbana y grandes exponentes

Escucha la noticia
Latin Grammy 2025: Una noche de música urbana y grandes exponentesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La noche del 13 de noviembre de 2025 convirtió a Las Vegas en el epicentro de la música latina. En el MGM Grand Garden Arena, la ceremonia desplegó una gala única que combinó intérpretes consagrados y emergentes, con ritmos que abarcan del pop al mariachi, del urbano al folclórico. La velada destacó por su diversidad y creatividad, consolidando la premiación como un escaparate global de la música latina.
Esta edición incluyó cerca de 60 categorías, desde las cuatro generales —Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista— hasta géneros como pop contemporáneo y tradicional, urbana, rock, alternativa, tropical, regional mexicana, jazz, clásica y lengua portuguesa. Por primera vez se incorporaron las categorías “Mejor Música para Medios Visuales” y “Mejor Canción de Raíces”, ampliando el reconocimiento a distintos ámbitos creativos.
Más de 15 actuaciones en vivo ofrecieron un recorrido sonoro y visual que integró talento de varias generaciones. Entre los ganadores, sobresalieron Bad Bunny, Natalia Lafourcade, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Christian Nodal, quien compitió contra su propio suegro en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.
Por su parte la cantante mexicana, Natalia Lafourcade -quien no pudo estar presente por su embarazo- recibió tres premios en las categorías de Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. La ceremonia previa al gran evento principal destacó el trabajo detrás del escenario, premiando Mejor Arreglo, Productor del Año, Mejor Ingeniería de Grabación y Mejor Video Musical.
Con aproximadamente 700 artistas nominados, los Latin GRAMMY 2025 volvieron a mostrar un gran despliegue musical que resaltó la carrera de Raphael, así como de otros artistas que se han vuelto frecuentes en la premiación, mientras que varios recién comienzan sus carreras. Por su parte la delegación de artistas peruanos no consiguieron llevarse el gramófono dorado. Sin embargo, fue una noche entrañable en Las Vegas, donde la música latina demostró su capacidad de unir generaciones, culturas y estilos en una celebración que sigue creciendo en alcance e impacto mundial.
Ganadores de los Latin Grammy 2025:
Álbum del año
- Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?”
- Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR
- Carín León - “Palabra de to’s (seca)”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”
- Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”
- Gloria Estefan - “Raíces”
- Joaquina - “Al romper la burbuja”
- Liniker - “Caju”
- Natalia Lafourcade - “Cancionera”
- Rauw Alejandro - “Cosa nuestra”
- Vicente García - “Puñito de Yocahú”
Canción del año
- Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín”
- Andrés Cepeda - “Bogotá”
- Bad Bunny - “Baile inolvidable”
- Bad Bunny - “DTMF”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
- Karol G - “Si antes te hubiera conocido” - GANADORA
- Liniker - “Veludo marrom”
- Mon Laferte - “Otra noche de llorar”
- Natalia Lafourcade - “Cancionera”
Grabación del año
- Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín” - GANADOR
- Bad Bunny - “Baile inolvidable”
- Bad Bunny - “DTMF”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos”
- Karol G - “Si antes te hubiera conocido”
- Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao teu lado”
- Natalia Lafourcade - “Cancionera”
- Zoe Gotusso - “Lara”
Mejor nuevo artista
- Alex Luna
- Alleh
- Annasofia
- Camila Guevara
- Isadora
- Juliane Gamboa
- Paloma Morphy - GANADORA
- Ruzzi
- Sued Nunes
- Yerai Cortés
Mejor canción pop
- Andrés Cepeda - “Bogotá”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo” - GANADOR
- Nicole Zignago - “Te quiero”
- Shakira - “Soltera”
- Yami Safdie & Camilo - “Querida yo”
Mejor Interpretación de reggaetón
- Bad Bunny - “Voy a llevarte pa’ PR” - GANADOR
- Lenny Tavárez - “Brillar”
- Nicky Jam - “Dile a él”
- Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja pa’ acá”
- Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton malandro”
Mejor álbum de música urbana
- Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR
- Fariana - “Underwater”
- Nicki Nicole - “Naiki”
- Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”
- Yandel - “Elyte”
Mejor álbum de salsa
- Gilberto Santa Rosa - “Debut y segunda tanda, Vol. 2”
- Issac Delgado - “Mira como vengo”
- José Alberto “El canario” - “Big swing”
- Los Hermanos Rosario - “Infinito positivo”
- Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías” - GANADOR
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Checo Acosta - “Son 30”
- Karen Lizarazo - “De amor nadie se muere”
- Los Cumbia Stars - “Baila kolombia”
- Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”
- Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El último baile” - GANADOR
Mejor álbum de merengue/bachata
- Alex Bueno - “El más completo”
- Eddy Herrera - “Novato apostador” - GANADOR
- Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Christian Nodal – “¿Quién + como yo?” - GANADOR
- Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”
- Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano”
Mejor álbum de banda
- Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”
- Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” - GANADOR
- Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”
Mejor álbum de música tejana
- Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” - GANADOR
- El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”
- Gabriella – “Yo no te perdí”
- Grupo Cultura – “Reflexiones”
- Juan Treviño – “Juan Treviño”
- Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)”
Mejor álbum de música norteña
- Alfredo Olivas - “V1V0”
- El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”
- La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”
- Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADOR
- Pesado – “Frente a frente”
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”
- Ela Minus - “QQQQ”
- Imanbek & Taichu - “Ella quiere techno”
- Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”
- Rawayana & Akapellah - “Veneka” - GANADOR
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- Carín León – “Palabra de to’s (seca)” - GANADOR
- DannyLux – “Leyenda”
- Grupo Firme – “Evolución”
- Ivan Cornejo – “Mirada”
- Tito Double P – “Incómodo”
Mejor canción regional
- Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”
- Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”
- Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”
- Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”
- Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADORA
- Lupita Infante – “¿Seguimos o no?”
Mejor álbum de pop contemporáneo
- Aitana - “Cuarto azul”
- Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?” - GANADOR
- Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”
- Elsa y Elmar - “Palacio”
- Joaquina - “Al romper la burbuja”
Mejor álbum de pop tradicional
- Andrés Cepeda - “Bogotá” - GANADOR
- Jesse & Joy - “Lo que nos faltó decir”
- Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”
- Raquel Sofía - “Después de los 30”
- Zoe Gotusso - “Cursi”
Mejor canción de rap/hip hop
- Akapellah con Trueno - “Parriba”
- Arcángel - “THC”
- Big Soto & Eladio Carrión - “El favorite de Mami”
- J Noa & Vakero - “Sudor y tinta”
- Trueno - “Fresh” - GANADOR
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Alleh & Yorghaki - “Capaz (merengueton)”
- Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR
- FJay Wheeler- “Roma”
- Tokischa & Nathy Peluso - “De maravisha”
- W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La plena (W Sound 05)”
Mejor álbum tropical contemporáneo
- Alain Pérez – “Bingo”
- Mike Bahía – “Calidosa”
- Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”
- Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” - GANADOR
- Vicente García – “Puñito de Yocahú”
Mejor canción tropical
- Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”
- Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”
- Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”
- Karol G – “Si antes te hubiera conocido” - GANADOR
- Luis Enrique – “La foto”
- Techy Fatule – “Cariñito”
- Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús”
Mejor álbum de rock
- A.N.I.M.A.L. - “Legado”
- Eruca Sativa - “A tres días de la Tierra”
- Fito Páez - “Novela” - GANADOR
- Leiva - “Gigante”
- Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (en vivo)”
Mejor canción de rock
- A.N.I.M.A.L. - “Legado”
- Ali Stone - “TRNA”
- Eruca Sativa - “Volarte”
- Fito Páez - “Sale el sol” - COGANADOR
- Renee - “La torre” - COGANADORA
Mejor álbum de pop/rock
- Bandalos Chinos - “Vándalos”
- Dani Martín - “El último día de nuestras vidas”
- Diamante Eléctrico - “Malhablado”
- Lasso - “Malcriado”
- Morat - “Ya es mañana” - GANADOR
- Renee - “R”
Mejor canción de pop/rock
- Debi Nova - “Tu manera de amar”
- Joaquín Sabina - “Un último vals”
- Joaquina - “No llames lo mío nuestro”
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos” - GANADOR
- Lasso - “Lucifer”
- Leiva - “Ángulo muerto”
Mejor canción de raíces
- Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”
- Bad Bunny - “Lo que le pasó a Hawaii”
- Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero” - GANADOR
- Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del paraíso”
- Natalia Lafourcade - “El palomo y la negra”
- Natalia Lafourcade & El David Aguilar - “Como quisiera quererte”
Mejor canción urbana
- Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ eres así”
- Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR
- Bad Bunny - “La mudanza”
- Maluma - “Cosas pendientes”
- Trueno & Young Miko - “En la city”
Mejor álbum de música alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota” - GANADOR
- Judeline - “Bodhiria”
- Latin Mafia - “Todos los días todo el día”
- Marilina Bertoldi - “Para quien trabajas Vol. I”
- Rusowsky - “Daisy”
Mejor canción de música alternativa
- Bandalos Chinos - “El ritmo”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas” - GANADOR
- Judeline - “Joropo”
- Latin Mafia - “Siento que merezco más”
- Paloma Morphy - “(Sola)”
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Latin Grammy 2025: Wendy Sulca estuvo junto a Susana Baca en su premiación
- Latin Grammy 2025: Mon Laferte asegura que “ya le toca” ganarse el premio a Canción del Año
- Bad Bunny se lleva el Latin Grammy por su álbum “Debí tirar más fotos”
- Raphael cautiva con presentación en los Latin Grammy tras ser nombrado Persona del Año
- Corona Capital 2025: los 15 artistas imperdibles de la edición que arranca hoy en México
Contenido sugerido
Contenido GEC