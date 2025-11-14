Latin Grammy 2025: Una noche de música urbana y grandes exponentes

La noche del 13 de noviembre de 2025 convirtió a Las Vegas en el epicentro de la música latina. En el MGM Grand Garden Arena, la ceremonia desplegó una gala única que combinó intérpretes consagrados y emergentes, con ritmos que abarcan del pop al mariachi, del urbano al folclórico. La velada destacó por su diversidad y creatividad, consolidando la premiación como un escaparate global de la música latina.

Esta edición incluyó cerca de 60 categorías, desde las cuatro generales —Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista— hasta géneros como pop contemporáneo y tradicional, urbana, rock, alternativa, tropical, regional mexicana, jazz, clásica y lengua portuguesa. Por primera vez se incorporaron las categorías “Mejor Música para Medios Visuales” y “Mejor Canción de Raíces”, ampliando el reconocimiento a distintos ámbitos creativos.

Bad Bunny, favorito indiscutible de la noche, lideró la lista de nominaciones con 12 menciones, consolidando su reinado en la música urbana y reguetón con su nuevo álbum “Debí tirar más fotos” (Foto: EFE)

Más de 15 actuaciones en vivo ofrecieron un recorrido sonoro y visual que integró talento de varias generaciones. Entre los ganadores, sobresalieron Bad Bunny, Natalia Lafourcade, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Christian Nodal, quien compitió contra su propio suegro en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Por su parte la cantante mexicana, Natalia Lafourcade -quien no pudo estar presente por su embarazo- recibió tres premios en las categorías de Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. La ceremonia previa al gran evento principal destacó el trabajo detrás del escenario, premiando Mejor Arreglo, Productor del Año, Mejor Ingeniería de Grabación y Mejor Video Musical.

Con aproximadamente 700 artistas nominados, los Latin GRAMMY 2025 volvieron a mostrar un gran despliegue musical que resaltó la carrera de Raphael, así como de otros artistas que se han vuelto frecuentes en la premiación, mientras que varios recién comienzan sus carreras. Por su parte la delegación de artistas peruanos no consiguieron llevarse el gramófono dorado. Sin embargo, fue una noche entrañable en Las Vegas, donde la música latina demostró su capacidad de unir generaciones, culturas y estilos en una celebración que sigue creciendo en alcance e impacto mundial.

El cantautor español Alejandro Sanz posa en la sala de prensa con el premio a Grabación del Año por "Palmeras En El Jardín" y el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por "¿Y Ahora Qué?" | Foto: AFP / MICHAEL TRAN

Ganadores de los Latin Grammy 2025:

Álbum del año

Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?”

Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR

Carín León - “Palabra de to’s (seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”

Gloria Estefan - “Raíces”

Joaquina - “Al romper la burbuja”

Liniker - “Caju”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Rauw Alejandro - “Cosa nuestra”

Vicente García - “Puñito de Yocahú”

Canción del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si antes te hubiera conocido” - GANADORA

Liniker - “Veludo marrom”

Mon Laferte - “Otra noche de llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín” - GANADOR

Bad Bunny - “Baile inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos”

Karol G - “Si antes te hubiera conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao teu lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor nuevo artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy - GANADORA

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor canción pop

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo” - GANADOR

Nicole Zignago - “Te quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida yo”

Mejor Interpretación de reggaetón

Bad Bunny - “Voy a llevarte pa’ PR” - GANADOR

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja pa’ acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton malandro”

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR

Fariana - “Underwater”

Nicki Nicole - “Naiki”

Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel - “Elyte”

Mejor álbum de salsa

Gilberto Santa Rosa - “Debut y segunda tanda, Vol. 2”

Issac Delgado - “Mira como vengo”

José Alberto “El canario” - “Big swing”

Los Hermanos Rosario - “Infinito positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías” - GANADOR

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Checo Acosta - “Son 30”

Karen Lizarazo - “De amor nadie se muere”

Los Cumbia Stars - “Baila kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El último baile” - GANADOR

Mejor álbum de merengue/bachata

Alex Bueno - “El más completo”

Eddy Herrera - “Novato apostador” - GANADOR

Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Christian Nodal – “¿Quién + como yo?” - GANADOR

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano”

Mejor álbum de banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” - GANADOR

Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor álbum de música tejana

Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” - GANADOR

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo no te perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)”

Mejor álbum de música norteña

Alfredo Olivas - “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”

Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADOR

Pesado – “Frente a frente”

Mejor interpretación de música electrónica latina

Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella quiere techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka” - GANADOR

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Carín León – “Palabra de to’s (seca)” - GANADOR

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo”

Mejor canción regional

Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”

Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”

Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADORA

Lupita Infante – “¿Seguimos o no?”

Mejor álbum de pop contemporáneo

Aitana - “Cuarto azul”

Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?” - GANADOR

Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”

Elsa y Elmar - “Palacio”

Joaquina - “Al romper la burbuja”

Mejor álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda - “Bogotá” - GANADOR

Jesse & Joy - “Lo que nos faltó decir”

Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía - “Después de los 30”

Zoe Gotusso - “Cursi”

Mejor canción de rap/hip hop

Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y tinta”

Trueno - “Fresh” - GANADOR

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Alleh & Yorghaki - “Capaz (merengueton)”

Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La plena (W Sound 05)”

Mejor álbum tropical contemporáneo

Alain Pérez – “Bingo”

Mike Bahía – “Calidosa”

Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”

Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” - GANADOR

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Mejor canción tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”

Karol G – “Si antes te hubiera conocido” - GANADOR

Luis Enrique – “La foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús”

Mejor álbum de rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Eruca Sativa - “A tres días de la Tierra”

Fito Páez - “Novela” - GANADOR

Leiva - “Gigante”

Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (en vivo)”

Mejor canción de rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el sol” - COGANADOR

Renee - “La torre” - COGANADORA

Mejor álbum de pop/rock

Bandalos Chinos - “Vándalos”

Dani Martín - “El último día de nuestras vidas”

Diamante Eléctrico - “Malhablado”

Lasso - “Malcriado”

Morat - “Ya es mañana” - GANADOR

Renee - “R”

Mejor canción de pop/rock

Debi Nova - “Tu manera de amar”

Joaquín Sabina - “Un último vals”

Joaquina - “No llames lo mío nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos” - GANADOR

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo que le pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero” - GANADOR

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del paraíso”

Natalia Lafourcade - “El palomo y la negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - “Como quisiera quererte”

Mejor canción urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ eres así”

Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR

Bad Bunny - “La mudanza”

Maluma - “Cosas pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la city”

Mejor álbum de música alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota” - GANADOR

Judeline - “Bodhiria”

Latin Mafia - “Todos los días todo el día”

Marilina Bertoldi - “Para quien trabajas Vol. I”

Rusowsky - “Daisy”

Mejor canción de música alternativa