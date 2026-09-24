Nancy Manchego.
Nancy Manchego.
/ difusión
Por Redacción EC

Con una vida dedicada a la difusión y preservación del folclore peruano, la cantante, educadora y promotora cultural Nancy Manchego —rebautizada por el público como “La tierna voz del sentimiento”— conmemorará más de dos décadas de labor artística el próximo sábado 3 de octubre a las 8:00 p.m. en la sala principal del Gran Teatro Nacional del Perú.

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