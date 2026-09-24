Con una vida dedicada a la difusión y preservación del folclore peruano, la cantante, educadora y promotora cultural Nancy Manchego —rebautizada por el público como “La tierna voz del sentimiento”— conmemorará más de dos décadas de labor artística el próximo sábado 3 de octubre a las 8:00 p.m. en la sala principal del Gran Teatro Nacional del Perú.

El recital, titulado “Caminos del Ande”, sintetiza 26 años de trabajo ininterrumpido en los que Manchego ha combinado los escenarios con las aulas de clases. Para la intérprete nacida en Apurímac, ambas disciplinas constituyen herramientas fundamentales para cultivar la identidad nacional y consolidar las raíces culturales del país.

La propuesta artística contempla un recorrido musical por el imaginario, la memoria y la geografía andina. El marco musical estará liderado por el maestro Gerber Merino en la dirección, el virtuosismo de Luciano Quispe en el arpa, un ensamble de músicos destacados y un cuerpo de bailes tradicionales.

Uno de los momentos cumbres de la noche será el encuentro de la anfitriona con el cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro, figura clave de la música andina contemporánea, quien se sumará como artista invitado en esta gala concebida también como un tributo a la labor pedagógica de los maestros del Perú.