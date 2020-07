La agrupación musical One Direction no había utilizado su cuenta de Instagram desde hace mucho tiempo; sin embargo, eso cambió la mañana de este 22 de julio, cuando sorprendieron a sus millones de seguidores con una particular imagen para celebrar los 10 años desde la fundación de la boy band.

La agrupación británica-irlandesa regresó a las redes sociales previo a su décimo aniversario desde la formación de la banda, el cual se celebra el próximo 23 de julio. Lo curioso es el mensaje que acompaña la gráfica.

“¡Mañana! Tú y yo tenemos mucha historia #10YearsOf1D”, es el mensaje de la banda en su post de Instagram. La publicación, a las pocas horas, ha conseguido más de cinco millones de ‘likes’ y miles de comentarios que esperan noticias del grupo.

Y es que con el regreso de la banda a Instagram, los fans de One Direction han empezado a especular con la idea de una posible reunión de los cantantes, aunque por la pandemia dicho encuentro podría ser virtual. Sea cual sea el caso, los seguidores están a la expectativa de lo que pueda suceder este 23 de julio.

Si bien los cinco integrantes anunciaron la separación del quinteto hace dos años, actualmente Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan siguen con sus carreras en solitario.

Durante los ocho años que estuvieron juntos, One Direction lanzó cinco discos de estudio: “Up All Night” (2011), “Take me Home” (2012), “Midnight Memories” (2013), “Four” (2014) y “Made in the A.M.” (2015).

