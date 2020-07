Varias de las agrupaciones que aparecieron a la par de Camila allá por el 2005 ya no existen. Haberse mantenido vigente durante más de una década ha sido un gran logro para la banda la cual ha presentado su nuevo tema “Luz” a modo de homenaje a sus primeros años de carrera. En conversación con El Comercio, Mario Domm y Pablo Hurtado aseguraron que no son las mismas personas de antes, pero que su música ha mantenido la ilusión de comunicar lo que sienten a través de sus letras. “Cada álbum ha sido una fotografía de un periodo de tiempo en nuestras vidas, seguimos con muchas ganas de evolucionar sin perder nuestra esencia”, agregó Hurtado.

Al ser consultados por la imagen que captura “Luz” respecto a este momento de sus vidas, Mario Domm señaló que esta es una oportunidad para demostrar que no somos robots sino seres llenos de ansiedad y depresión. “No lo creamos para la temporada de cuarentena, lo hicimos porque creemos en la idea de que no somos tan importantes”, indicó. Esta reflexión llevó a recordar la decisión que tomó la banda en el 2012 de tomarse un descanso luego de siete años de trabajo ininterrumpido. “Fueron tiempos muy veloces donde no fuimos capaces de poner el freno a la hora correcta y estuvimos a punto de darnos una estrellada terrible. Hoy con más tranquilidad nos parece que vamos manejando con más precaución”, añadieron.

SORPRESIVA NOTICIA

A finales del año pasado, el exintegrante de la banda Samuel Parra, más conocido como Samo, reveló en el programa de Tv Azteca, “En sus batallas”, que durante aquella temporada de trabajo intenso atravesó una crisis emocional que lo llevó a pensar que el suicidio sería la solución para sus problemas de ansiedad. Al ser consultados por esta declaración, ambos integrantes de la banda negaron haber percibido un comportamiento extraño en su antiguo compañero. “Nunca nos percatamos de nada pero si es que en esa entrevista Samo quiso que se le pusiera más atención es diferente”, dijo Mario Domm.

La relación con Samo no ha sido la más fraterna, sobre todo porque el cantante que ahora se desempeña como solista señaló en la misma entrevista que su salida de la banda se debió a presiones por parte de sus compañeros. Pablo Hurtado respondió de manera muy enfática asegurando que la salida fue una decisión del propio Samo quien había decidido seguir su carrera por su cuenta. “Esa fue una salida muy clara que tuvo un documento en el que se especificaba qué regalías le corresponderían a él tras su alejamiento. Todo fue conversado por eso me sorprende esas declaraciones, En fin, son perspectivas distintas”, agregó.

CLARO DISTANCIAMIENTO

Aunque la pandemia ha llevado a que recordadas agrupaciones o elencos decidan reencontrarse, al menos a través de las redes, los integrantes de Camila no creen que ese vaya a ser su caso. La sola mención de esta idea hizo que Mario Domm cogiera su teclado y empiece a cantar: “Eso no va a pasar nunca” aunque luego aseguró que solo se trata de la letra de una canción. “Somos una banda que nos gusta ver al futuro, siempre estamos buscando algo nuevo. Después de tantos años, voltear y usar un recurso como jugar con la nostalgia de la gente, no me parece. Subestimar no es nuestro estilo”, señaló Domm.

Por ahora la única preocupación de la banda es seguir componiendo y mantener el contacto con sus seguidores. Aunque la pandemia detuvo una gira muy esperada, ambos cantantes han adaptado sus calendarios a las nuevas circunstancias y poco a poco van compartiendo los nuevos temas que componen con sus fans. “Tenemos varias presentaciones por Internet, pero nuestro mayor deseo es regresar a los escenarios. Eso sucederá cuando se confirme que no hay riesgo de que nadie se vea afectado”, agregaron ambos.