Producto de la pandemia por el COVID-19, Radio Filarmonía, único e importante espacio cultural que transmite contenido ligado a la música clásica y a otras expresiones artísticas del Perú y del mundo, sufrió una reducción importante de auspicios. De 14 auspiciadores, se quedó solamente con cuatro, generando un riesgo en su permanencia. A fin de evitar que sus transmisiones se extingan, se ha puesto en marcha la campaña denominada No dejes que la señal se apague.

“Nuestros más de 100.00 seguidores que tenemos en Facebook, nos expresan su preocupación. Nos dicen que Filarmonía no puede desaparecer porque les acompaña en sus actividades diarias”, señala Pauline Barrón Mifflin, directora ejecutiva de Radio Filarmonía.

Filarmonía se sostiene de tres grandes ingresos: del aporte mensual de sus seguidores, de los eventos que realiza, como conciertos, recitales o el concurso de canto lírico; y de la venta de su programación. Precisamente, esta última es la que más ha sido golpeada.

A través de “No dejes que la señal se apague” se busca conseguir los recursos que permitan a la radio mantener la operación, gestión, conservación, mantenimiento y difusión de un contenido cultural único. Las donaciones se pueden realizar a través de Yape, Plin, Izipay el PayPal, para el caso extranjero.

Herencia musical

Radio Filarmonía 102.7 FM nació como SolArmonía 88.9 FM Stereo en enero de 1983. Martha Mifflin fue fundadora y directora durante 37 años. Luego de la pandemia, su hija, Pauline Barrón, asumió la dirección.

“La radio se crea al no haber ningún espacio en el que se escuche música clásica. Y se logra con un patronato pro música clásica y con la ayuda de muchas personas y entidades públicas y privadas. El Estado nos dio la señal y un espacio físico, ubicado en el Ministerio de Cultura”, explica Pauline, quien abraza a la música como parte de su vida y su herencia familiar.

“Desde niña tenía que ir a los conciertos. Escuchar música era obligatorio en mi casa, era como lavarse los dientes. Me limité a ser usuaria, pero a raíz de ciertas coyunturas, comencé a darle la mano a mi madre, y así poco a poco me fui involucrando. Entonces, cuando ella sale, me quedo en su lugar y al ver que se estaba reduciendo los radioescuchas y los ingresos golpeaban por todos lados, decidimos hacer cambios, tomar otra actitud. Replanteamos el producto y lo relanzamos. Fue una transición un poco accidentada. La relación madre e hija se vio un poco golpeada”, comenta.

“Decidimos refrescar la programación pensando en un nicho, como lo es la música de anime, que tiene una cantidad enorme de personas y de productos alrededor. Atraerlos hacia acá y que descubran que hay algo que se llama Filarmonía, en un principio escuchando anime y después probablemente entrando a otros géneros. También reforzamos los otros géneros”, añade Barrón.

Comenta, además, que el Concurso de Canto Lírico de Radio Filarmonía se volvió más competitivo incluyendo a concursantes de toda América Latina.

“Al ser mayor la exigencia, permitirá que haya mejores participantes. Y así como tenemos un Juan Diego Flores, tenemos un Iván Ayón Rivas, que nació en Piura y ahora vive Milán y tiene una agenda ocupada hasta el 2026, y salió de nuestro concurso”.

Para Barrón es fundamental dejar en claro que la música clásica es universal. “La mayoría de los grandes músicos son del interior del país, han crecido en un ambiente donde había música y han desarrollado sensibilidad y amor por la música clásica. Ojalá algún día sea masiva para que llegue a más gente”, subraya.

La campaña No dejes que la señal se apague es la forma perfecta para garantizar que así sea. Tanto para esta, como para las futuras generaciones de entusiastas oyentes.

Las donaciones se pueden hacer vía Yape: 977 642 467 Cuenta Soles BCP: 193 11553 108 0 05 CCI: 002 193 111553 10 800 514