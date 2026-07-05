Nicolle La Rumba rinde tributo a Juan Gabriel bajo el formato Live Session. (Foto: Difusión)
Nicolle La Rumba rinde tributo a Juan Gabriel bajo el formato Live Session. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El talento peruano sigue abriéndose camino en la industria musical, por lo que se necesitan nuevos espacios como el Café del 85 Live Session, un formato musical que busca impulsar a artistas nacionales a través de producciones en vivo. La primera entrega del proyecto tiene como protagonista a Nicolle Manrique.

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