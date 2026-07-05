El talento peruano sigue abriéndose camino en la industria musical, por lo que se necesitan nuevos espacios como el Café del 85 Live Session, un formato musical que busca impulsar a artistas nacionales a través de producciones en vivo. La primera entrega del proyecto tiene como protagonista a Nicolle Manrique.

La cantante nacional, conocida artísticamente como Nicolle La Rumba, rinde homenaje al recordado cantante mexicano Juan Gabriel. En esta sesión interpreta los clásicos “Abrázame muy fuerte” y “Así fue”, ofreciendo una propuesta cargada de emoción y potencia vocal.

Nicolle La Rumba viene consolidando su carrera dentro de la escena salsera peruana gracias a un estilo que combina la esencia tradicional de la salsa con una identidad propia, que se unen en una sintonía que conquista al público.

Nicolle La Rumba rinde tributo a Juan Gabriel bajo el formato Live Session. (Foto: Difusión)

Además de interpretar temas originales, la artista nacional continúa ampliando su presencia en escenarios nacionales y plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde acumula millones de reproducciones y gana popularidad cada día.

La grabación del Live Session se realizó en Patio Jarana, un espacio elegido por su ambiente íntimo, que permitió resaltar la interpretación de la cantante, la calidad del sonido y el trabajo de producción audiovisual. El formato busca acercar al público a la esencia de cada artista mediante sesiones en vivo cuidadosamente elaboradas.

Con Café del 85 Live Session, el equipo encabezado por César Lescano pretende convertir este proyecto en una vitrina para músicos, cantantes y compositores peruanos. La propuesta contempla la realización de nuevas sesiones con diversos exponentes nacionales, promoviendo la difusión de sus trabajos en plataformas digitales.

Nicolle La Rumba rinde tributo a Juan Gabriel bajo el formato Live Session. (Foto: Difusión)

El video completo del homenaje de Nicolle La Rumba a Juan Gabriel ya está disponible en el canal oficial de Café del 85 en YouTube. La plataforma anunció que continuará estrenando nuevas Live Sessions con artistas nacionales, apostando por el talento peruano con esta nueva ventana de promoción artística.