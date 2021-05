La cantante P!nk estrenó su nuevo tema “All I Know So Far”. El tema fue producido por Greg Kurstin y escrito por la artista al lado de los compositores ganadores de los premios Oscar, Grammy, Tony y Golden Globe, Benj Pasek y Justin Paul.

Esta nueva canción de P!nk estará incluido en el próximo proyecto de la artista “All I Know So Far: Setlist”, que saldrá a la venta el 21 de mayo via RCA Records.

Junto al nuevo sencillo, “All I Know So Far: Setlist” incluirá grabaciones en vivo de gira mundial “Beautiful Trauma World Tour 2019”, su muy comentado discurso del MTV Video Vanguard Award y “Cover Me In Sunshine” junto a su hija Willow.

Además del álbum, P!nk lanzará “All I Know So Far Limited Edition Zine Set”. Esta edición limitada de Zine presenta imágenes inéditas del “Beautiful Trauma World Tour”, capturadas por el galardonado fotógrafo Andrew Macpherson. Este Zine de 80 páginas también incluye el nuevo proyecto de “P!nk, All I Know So Far: Setlist”.

Cabe señalar que, el mes pasado, la cantante anunció su largometraje documental “P!nk: All I Know So Far”, que se lanzará a nivel mundial el viernes 21 de mayo exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

