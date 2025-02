La cantante colombiana Shakira alegró a sus miles de fans peruanos al confirmar que sí se presentará en el escenario del Estadio Nacional de Lima este lunes 17 de febrero. Tras dar a conocer la noticia, la ‘loba’ reveló el set list que será parte de su fiesta musical en el país, que se realiza como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.

A través de sus stories de Instagram, la cantante colombiana compartió una lista de 30 canciones que serán parte de su show en el Estadio Nacional, canciones que recorren su vasta trayectoria y van desde clásicos como “Antología” y “Pies Descalzos, sueños blancos” hasta su reciente etapa urbana con “Te felicito” y su sesión con Bizarrap.

Sin haber confirmado el orden, la lista coincide con lo realizado durante su show en Brasil, donde dio inicio al concierto al ritmo de “La fuerte”, tema con Bizarrap. Acto seguido, otra colaboración como “Girl like me” (junto a Black Eyed Peas) sonará en el Estadio Nacional de Lima.

Entre los temas finales resaltan el clásico “Waka Waka (Esto es África)”, “Antología” y más. Eso sí, la fiesta no terminará sin antes escuchar el ‘himno’ de la gira, la Bzrp Music Sessions Vol. 53, de la cual se desprende el mantra ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’.

Este es el set list que Shakira compartió en sus redes sociales. (Foto: Captura de IG)

Shakira reprogramará primera fecha en Lima

Masterlive, empresa a cargo de los conciertos de Shakira en Lima, confirmó que la fecha suspendida del show que debió realizarse el 16 de febrero será reprogramada. El anuncio se hizo a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“En las próximas horas de hoy (17 de febrero) daremos a conocer la nueva fecha del concierto que iba a realizarse ayer y tuvo que ser suspendido por razones ya conocidas”, señala el comunicado.

En el mismo comunicado, los organizadores confirman que este lunes 17 de febrero se realizará el concierto “con total normalidad” y que las puertas del Estadio Nacional de Lima abrirán a partir de las 4 p.m. para recibir a los fans de la ‘Loba’, cuyo show dará inicio a partir de las 8:15 p.m.

Masterlive confirma que Shakira reprogramará concierto cancelado del 16 de febrero en Lima. (Foto: Instagram)

¿Por qué Shakira suspendió su primer concierto en Lima?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

La cantante colombiana confirmó que se encontraba hospitalizada en Perú. (Foto: Captura de IG)

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

