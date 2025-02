Buenas noticias para los fans de Shakira. Masterlive, empresa a cargo de los conciertos de la artista colombiana en Lima, confirmó que la fecha suspendida del show que debió realizarse el 16 de febrero será reprogramada. El anuncio se hizo a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“En las próximas horas de hoy (17 de febrero) daremos a conocer la nueva fecha del concierto que iba a realizarse ayer (domingo 16 de febrero) y tuvo que ser suspendido por razones ya conocidas”, señala el comunicado.

En el mismo comunicado, los organizadores confirman que este lunes 17 de febrero se realizará el concierto “con total normalidad” y que las puertas del Estadio Nacional de Lima abrirán a partir de las 4 p.m. para recibir a los fans de la ‘Loba’.

“Nos complace informar que el convierto previsto para hoy se realizará con total normalidad. Las puertas se abrirán a las 4 p.m. y el show comenzará a las 8:15 p.m.”, precisa el comunicado de la organización.

“Queremos agradecer profundamente a Shakira por todo el esfuerzo para lograr que este show se lleve adelante. Gracias a los fans por acompañar a Shakira siempre y esperamos verlos esta noche para disfrutar una noche épica e histórica para todos”, añade.

¿Por qué se suspendió el concierto de Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

