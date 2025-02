Luego que la cantante colombiana Shakira canceló la primera fecha de las dos que tenía pactadas a realizarse en el Estadio Nacional de Lima, los miles de fanáticos que tenían pensado asistir a este evento aún desconocen el motivo de esta situación y, además, que es lo que pasará con sus entradas.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, indicó que los asistentes deberían tener una información más clara de lo que acontecido, de lo contrario, pueden realizar el reclamo correspondiente no a la empresa que vende tickets, sino a los encargados de traer a la artista.

“Igualmente pueden presentar un reclamo ante el SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) de Indecopi para que quede constancia”, dijo el especialista en Buenos Días Perú.

Añadió que los consumidores que no estén de acuerdo con un reprogramación del concierto de Shakira, los organizadores deben establecer un mecanismo de reembolso. “Si yo elijo una fecha determinada, es porque no tengo la capacidad de elegir otra. Esto no ha sido transmitido hasta la fecha y eso no se ha dicho a los consumidores”.

Indecopi y Shakira

Crisólogo Cáceres afirmó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) pueda de oficio iniciar una investigación preliminar. “A través de un sistema de empadronamientos en el que los afectados debidamente acreditados y no estén satisfechos con las soluciones, tengan algún tipo de compensación”.

Shakira confirma segundo concierto

La cantante colombiana Shakira confirmó que sí realizará su concierto previsto para este lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional de Lima. Ante la expectativa por su salud, la ‘Loba’ anunció con una publicación en redes sociales que si se presentará ante sus fans peruanos como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.