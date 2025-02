El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) se pronunciaron tras la filtración de una imagen que revelaría los medicamentos suministrados a la cantante colombiana Shakira.

Es importante mencionar que la artista colombiana canceló su primer concierto en Lima, programado para el 16 de febrero, tras ser hospitalizada por un cuadro abdominal. “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, explicó.

En medio de la polémica sobre el estado de salud de la cantante, se filtraron en redes sociales datos relacionados con su hospitalización. Ante ello, el Ministerio de Justicia y Susalud emitieron sus respectivos pronunciamientos.

Mediante un comunicado, el Minjus enfatizó que los datos personales en salud están protegidos por la Constitución y la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales. En ese sentido, alertó que su uso sin consentimiento puede ser sancionado con multas que oscilan entre S/ 26,750 y S/ 267,500.

Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles.



Exigimos a los establecimientos… pic.twitter.com/7KVi9wVUnG — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 16, 2025

Por su parte, Susalud calificó la divulgación de esta información como una falta “muy grave” y recordó que las sanciones administrativas pueden alcanzar hasta 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 1′605,000. Asimismo, indicó que los centros de salud, tanto públicos como privados, deben garantizar la confidencialidad de los datos de sus pacientes.

El organismo instó a los directores de instituciones de salud a sancionar la captura y difusión de imágenes tomadas dentro de sus instalaciones, así como a denunciar estos hechos ante las autoridades. Además, señaló que los profesionales de la salud que revelen información sobre pacientes sin autorización pueden enfrentar responsabilidad civil o penal.

Shakira cancela primer concierto en Lima tras ser hospitalizada de emergencia. (Foto: GEC)

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.