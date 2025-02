El 17 de febrero, Shakira se presentó en lo que sería su segundo concierto en el Estadio Nacional, donde cautivó a los miles de fanáticos con sus más grandes éxitos musicales, como “Hips Don’t Lie”, “Ciega, sordomuda”, “Inevitable”, entre otros. Aunque, antes de su esperada presentación, la colombiana estuvo hospitalizada en una clínica local por más de doce horas debido a problemas abdominales, lo que llevó a cancelar su primer show y postergarlo para el 15 de noviembre, junto con una tercera fecha el 16 de noviembre, logrando un nuevo ‘sold out’ en pocas horas. De esta manera, ante esta sorprendente respuesta por parte de sus seguidores, existe la posibilidad de que haya un cuarto concierto en la capital. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE CUARTO CONCIERTO DE SHAKIRA EN PERÚ?

El último 20 de febrero, Teleticket puso a la venta para clientes Interbank las entradas del tercer concierto que Shakira brindará el 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional. Este anunció generó muchas expectativas entre los fanáticos que lograron hacer “sold out” en tiempo récord, lo que dejó a varios una vez más sin la oportunidad de ver a su artista favorita en nuestro país. Por su parte, la empresa organizadora, Masterlive, comunicó mediante sus redes sociales que la venta de tiques ha sido todo un éxito.

Masterlive comunicó mediante sus redes sociales que la venta de tiques ha sido todo un éxito, por lo que se especula una cuarta fecha en Lima.

“Después de un concierto inolvidable que dejó a todos sus fans con ganas de más, Shakira anunció una nueva fecha y ha sido completamente agotada. La multitudinaria respuesta de sus seguidores confirma que La Loba sigue haciendo historia con el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran”, publicó MasterLive. Sin embargo, han surgido especulaciones sobre un cuarto concierto en la capital peruana, por lo que la empresa productora de eventos estaría evaluando la posibilidad de agregar una nueva fecha, aunque aún no hay un anuncio oficial.

¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE ENVIÓ SHAKIRA A SUS SEGUIDORES EN EL CONCIERTO DE LIMA?

Este lunes 17 de febrero, miles de fanáticos vibraron al ritmo de las canciones más populares de Shakira, quien viene recorriendo Latinoamérica con su gira “La mujeres ya no lloran”. En lo que sería su última presentación en la capital peruana, la colombiana aprovechó un momento para dedicar unas conmovedoras palabras a todos sus seguidores, quienes le mostraron su cariño y apoyo incondicional durante el último domingo cuando estuvo hospitalizada en la Clínica Delgado por problemas abdominales, lo que la llevó a cancelar su primer concierto y que será postergado para el 15 de noviembre de 2025, según la empresa Masterlive.

La artista mencionó que se encuentra feliz de regresar al Perú después de 14 años y que sin el soporte de su público ella no estaría parada en el escenario brindando un espectacular show. “No saben qué emoción estar aquí, qué ganas tenía de volver al Perú. 14 años sin vernos, esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores, los quiero mucho. Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”, dijo Shakira, generando la ovación de los presentes.

¿CÓMO SE PRONUNCIÓ SHAKIRA TRAS ESTAR INTERNADA EN LIMA?

Tras permanecer hospitalizada durante varias horas en la Clínica Delgado de Miraflores debido a un malestar abdominal, Shakira junto a su hijo mayor salieron del centro de salud rumbo al hotel Belmond Miraflores Park Hotel. La barranquillera llegó en una camioneta negra vistiendo un pantalón de buzo gris, una camiseta negra y unos lentes oscuros con el objetivo de pasar desapercibida y no brindar declaraciones a la prensa acerca de su estado de salud.

Asimismo, debido a esta situación, la colombiana lamentó que no se haya podido presentar en la primera fecha pactado para el 16 de febrero, pues los médicos le indicaron que no estaba en condiciones de realizar el espectáculo. Por ello, desde el hotel donde se encuentra hospedada, Shakira emitió un comunicado a través de sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación. “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, escribió la interprete de “Chantaje”.