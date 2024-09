El 2024 todavía no termina, pero ya se van anunciando los grandes eventos del 2025. Esta vez se confirmó que el icónico músico británico Sting, ganador de 17 premios Grammy e intérprete de himnos como “Message in a bottle” y “Shape of my heart”, llegará a Lima para ofrecer un concierto el próximo año. En los siguientes párrafos encontrarás toda la información al respecto, desde el día del show hasta el precio de las entradas.

El recordado líder de The Police llegará a Perú como parte de su gira “Sting 3.0″, y no lo hará solo, estará acompañado del guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. En la capital peruana hará gala de su talento e interpretará los mejores temas de su repertorio, incluyendo su reciente sencillo “I wrote your name (Upon my heart)”, mezclado por el galardonado ingeniero Robert Orton y lanzado el 5 de septiembre bajo Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Bajo la representación de Martín Kierszenbaum y Cherrytree Music Company, Sting trae una gira que refleja una etapa vibrante y fresca, destacando lo mejor de su amplio repertorio con la energía de un trío compacto.

¿Cuándo y dónde cantará en Lima?

El artista británico Sting llegará a Lima con su gira “Sting 3.0″ el próximo 26 de febrero del 2025. El esperado concierto se llevará a cabo en el escenario de Costa 21. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.

¿Dónde venderán las entradas para Sting en Lima?

Las entradas para el concierto de Sting en Lima saldrán a la venta en Teleticket. Habrá una preventa especial para clientes BBVA. Esta etapa contará con un 15% de descuento los días miércoles 25 y jueves 26 de septiembre.

La venta general arrancará el viernes 27 de septiembre.

Los miembros del Fan Club de Sting tendrán la oportunidad de acceder a una preventa especial visitando sting.com, a partir del 24 de septiembre hasta el jueves 26 de septiembre.

¿Cuánto costarán las entradas?

El precio de las entradas todavía no ha sido confirmado, pero pronto se dará a conocer.

¿Qué países de Latinoamérica visitará Sting?

A continuación, la lista de ciudades y fechas donde se presentará Sting en Latinoamérica:

14 de feb de 2025 Río de Janeiro, BR Farmasi Arena

16 de feb de 2025 Sao Paulo, BR Parque Ibirapuera

18 de feb de 2025 Curitiba, BR Pedreira Paulo Leminski

21 de feb de 2025 Santiago, CL Movistar Arena

23 de feb de 2025 Buenos Aires, AR Movistar Arena

26 de feb de 2025 Lima, PE Costa 21

28 de feb de 2025 Cuenca, EC Estadio Alejandro Serrano Aguilar

2 de mar de 2025 Bogotá, CO Movistar Arena

4 de mar de 2025 Santo Domingo, DO Mobile Arena

7 de mar de 2025 Ciudad de México, MX Auditorio Nacional

