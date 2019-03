Susan Ochoa: La poderosa letra de "Ya no más" que triunfó en Viña del Mar

La cantante peruana Susan Ochoa consiguió dos dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar, coronándose así como la gran ganadora en la penúltima noche del evento. Con la poderosa voz de la chiclayana, alzada como la mejor intérprete del festival, la canción "Ya no más fue reconocida como la mejor de las que se cantaron en la Quinta Vergara.

Con letra de Eva Ayllón, Pelo D'Ambrosio y Jesús 'El Viejo' Rodríguez, "Ya no más" -el tema interpretado por Susan Ochoa- es no solo un llamado de atención contra la violencia hacia la mujer, sino también una búsqueda de visibilización de este mal.

Esta es la letra de "Ya no más", la canción que fue interpretada por Susan Ochoa en el festival de Viña del Mar.



Me miro al espejo

Y veo las marcas en mi piel

De tu amor en mi ser

De mi dolor



Veo mis cicatrices

Y me lleno de rencor

Por tu amor en mi ser

Por mi dolor



El jardín que me ofreciste

Solo dio espinas nada más

Ese cuento de hadas

Solo fue terror



Te fuiste para siempre de mi vida

Y yo sigo aquí

Es hora de sanar estás heridas

Lejos de ti



Y tú no volverás

A herir mi piel nunca más

Porque yo ya no estaré

No me encontrarás



Ya no más

Ya no mas

Susan Ochoa logró 6,8 puntos y venció a los artistas de Ecuador (Dayanara) y Chile (Neven Ilic) quienes destacaron con las puntuaciones más altas del festival en la categoría internacional del Festival de Viña del Mar.

En video: Susan Ochoa interpreta "Ya no más" en la final de Viña del Mar. (Video: Tv Chile)

"Gracias en primer lugar a Dios que me permite seguir mis sueños, a las personas que siempre me apoyan, quienes siempre están conmigo", señaló Ochoa luego de recibir las dos gaviotas de plata que son símbolo de los logros obtenidos en el Festival de Viña del Mar.

El Festival de Viña del Mar, que en esta edición cumple 60 años, se inició el domingo 24 de febrero y concluirá hoy. El festival ha contando con la presencia de artistas como los Backstreet Boys, Marc Anthony, David Bisbal o Bad Bunny, entre otros.