La Panamericana Sur tendrá cinco carriles en el sentido de sur a norte como parte del plan de retorno a Lima durante los últimos días de Semana Santa, según detalló el comandante general PNP, Óscar Arriola.

En declaraciones a Canal N, recordó que el plan previsto tiene considerado establecer estos cambios en los sentidos de la Panamericana sur pero desde hoy sábado 4 de abril desde las 3 p.m.

Este domingo 5 de abril, los cinco carriles se implementarán desde las 10 a.m. como parte del plan de retorno seguro desde el sur.

“Se advirtió un número inusual muy superior a los 110 mil vehículos que salían en años anteriores, esta vez han sido más de 140 mil”, destacó Arriola.

El general PNP aseguró que se incrementará el número de personal policial en el corredor vial y se implementarán los cinco carriles de sur a norte, y uno solo de norte a sur.

“Es la mejor de las formas para estar ordenado y no se produzca ningún contratiempo a la hora de retornar”, comentó para luego precisar que el cambio se establecerá desde el centro deportivo La Chutana.

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