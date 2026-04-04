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Cinco carriles se destinarán para el sentido de regreso a Lima por la Panamericana Sur. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Cinco carriles se destinarán para el sentido de regreso a Lima por la Panamericana Sur. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

La Panamericana Sur tendrá cinco carriles en el sentido de sur a norte como parte del plan de retorno a Lima durante los últimos días de Semana Santa, según detalló el comandante general PNP, Óscar Arriola.

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