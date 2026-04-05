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¡Atención conductores! Estos son los cambios en la Panamericana Sur para Semana Santa | Foto: Andina
¡Atención conductores! Estos son los cambios en la Panamericana Sur para Semana Santa | Foto: Andina
Por Redacción EC

Si tienes planeado salir de Lima para aprovechar el feriado largo de Semana Santa, es fundamental que conozcas las medidas especiales que se han tomado en la Panamericana Sur. Ante la proyección de que más de 80,000 vehículos abandonen la capital con destino a los balnearios del sur, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) han puesto en marcha un plan de contingencia para agilizar el tránsito. Esta estrategia incluye la habilitación de carriles adicionales en tramos estratégicos, un despliegue masivo de personal de auxilio y una reorganización total de la vía para el retorno del domingo. Esta intervención busca reducir las horas de espera en el volante y garantizar la seguridad de todos los viajeros desde que salen de casa hasta que llegan a la playa. A continuación, te contamos todos los detalles.

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