Si tienes planeado salir de Lima para aprovechar el feriado largo de Semana Santa, es fundamental que conozcas las medidas especiales que se han tomado en la Panamericana Sur. Ante la proyección de que más de 80,000 vehículos abandonen la capital con destino a los balnearios del sur, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) han puesto en marcha un plan de contingencia para agilizar el tránsito. Esta estrategia incluye la habilitación de carriles adicionales en tramos estratégicos, un despliegue masivo de personal de auxilio y una reorganización total de la vía para el retorno del domingo. Esta intervención busca reducir las horas de espera en el volante y garantizar la seguridad de todos los viajeros desde que salen de casa hasta que llegan a la playa. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CONSISTE EL INCREMENTO DE CARRILES?

Para agilizar el tránsito hacia las playas del sur, la gestión municipal determinó una ampliación en la capacidad de la autopista en dos sectores específicos. El primer tramo de intervención se localiza entre el puente Atocongo y el intercambio de Huaylas, donde se sumó una vía extra a la circulación habitual. Por otro lado, desde el mencionado intercambio hasta el puente Arica, el flujo se reforzó con dos carriles adicionales.

Este plan fue activado desde la tarde del miércoles 1 de abril, iniciando a las 4:00 de la tarde, y se mantuvo hasta la tarde del jueves 2 de abril, aproximadamente hasta las 3:00 de la tarde.

Esta estrategia buscó facilitar el paso de los veraneantes hacia distritos como San Bartolo, Punta Hermosa, Santa María y Punta Negra durante las primeras horas del feriado.

(Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)

¿CÓMO SERÁ EL RETORNO A LIMA TRAS EL FERIADO?

Para el regreso a la ciudad, se implementará un esquema similar, pero en sentido contrario. El domingo, desde la zona de La Chutana hasta el puente Atocongo, se habilitarán cinco carriles en dirección hacia Lima. Esta medida estará vigente entre las 3:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, horario en el que se concentra el mayor volumen de vehículos retornando a la capital.

¿QUÉ APOYO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS SE HAN DISPUESTO?

El operativo contará con un amplio despliegue logístico y humano para garantizar su funcionamiento. Entre las acciones destacan:

Presencia de personal en la vía para orientar a los conductores.

Implementación de señalización temporal para guiar el tránsito.

Unidades de auxilio vial, como grúas y camionetas, listas para atender emergencias.

Además, el plan contará con la participación de la Policía Nacional, Serenazgo y Bomberos, quienes brindarán apoyo para mantener el orden y responder ante cualquier incidente durante el desarrollo del feriado.

¿CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO DE AUXILIO EN CASO DE EMERGENCIA?

En caso de sufrir algún accidente o requerir apoyo técnico mientras conduces por esta vía, Emape mantiene habilitada una línea de asistencia inmediata. Los usuarios pueden comunicarse al número 939 561 906 para reportar cualquier anomalía o solicitar la intervención de las grúas y personal de auxilio que patrulla la Panamericana Sur de forma permanente, según informa la agencia Andina.

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