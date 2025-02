Los Premios Luces de El Comercio regresan este 2025 con su vigésima edición, celebrando dos décadas de reconocimiento a lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento en el Perú. Con un total de 35 estatuillas en juego, divididas en ocho grandes categorías, este galardón permite que el público tenga la última palabra y elija a los más destacados del año. Y lo mejor de todo: aún hay tiempo para votar.

Si aún no has votado en los Premios Luces 2025 de El Comercio, ¡todavía estás a tiempo! Las votaciones estarán abiertas hasta los primeros días de abril, y cualquier persona puede participar sin necesidad de ser suscriptor del diario. El proceso es sencillo y accesible para todos.

¿Cómo votar en los Premios Luces?

El mecanismo para votar es muy fácil. Solo hay que seguir estos pasos:

Ingresa a la web oficial: Entra a elcomercio.pe/premios-luces. Regístrate: Si aún no tienes una cuenta en El Comercio, deberás crear una proporcionando tu nombre, apellido, correo electrónico y una contraseña. También puedes registrarte usando Google o Facebook. Elige a tus favoritos: Una vez dentro, encontrarás el formulario con los nominados en las categorías de Televisión, Cine, Artes escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido digital. Puedes votar en todas o solo en aquellas que te interesen. Envía tu voto: Al finalizar tu selección, baja hasta el final de la página y presiona el botón “Enviar”. Si todo se realizó correctamente, verás el mensaje “¡Gracias por tu voto!”.

Cada cuenta registrada en la web de El Comercio solo podrá votar una vez, así que asegúrate de elegir bien antes de confirmar tu participación.

Un homenaje a la cultura y entretenimiento

Los Premios Luces buscan destacar a quienes han tenido un impacto en la cultura y el entretenimiento en el Perú. En un país donde hacer arte no es tarea fácil, esta es una oportunidad para visibilizar el trabajo de creadores, artistas y productores.

Este año, además de las categorías tradicionales, se han incorporado nuevas subcategorías como Mejor espectáculo musical y Mejor festival, reflejando la evolución y diversidad de la escena cultural en el país. También se entregarán premios especiales a las Leyendas de los Premios Luces, figuras icónicas del arte y la cultura cuyo legado ha dejado huella en el panorama nacional.

Las estatuillas de los Premios Luces, que este 2025 cumplen 20 años desde su primera edición.

Si aún no has emitido tu voto, este es el momento. Tienes hasta los primeros días de abril para elegir a tus favoritos y ser parte de esta gran celebración del talento peruano. Recuerda que no necesitas ser suscriptor para participar, solo registrarte gratuitamente en la web de El Comercio.

Cada voto cuenta y es una forma de reconocer a aquellos que, con su talento y esfuerzo, contribuyen al desarrollo de la cultura en nuestro país. No dejes pasar la oportunidad de hacer oír tu voz en los Premios Luces 2025. ¡Vota ahora y sé parte de la historia de este galardón!