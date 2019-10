El rostro de Sebastián Rulli- el actor argentino que desde hace varios años radica en México- está relacionado a las telenovelas más exitosas de Televisa. El galán por el que suspiran muchas, el inolvidable esposo de ‘Teresa’ (Arturo de la Barrera) y pareja en la vida real de Angelique Boyer conversó en exclusiva con El Comercio sobre su papel más retador, el de Miguel Garza en la recién estrenada serie en Netflix ‘El Dragón’, dirigida por Arturo Pérez-Reverte, el mismo autor de “La reina del sur”.

‘El Dragón’ cuenta la historia de un niño cuyos padres son asesinados en México y que es enviado a Japón, donde se convierte en un experto financiero internacional de altísimo nivel, un personaje muy sofisticado que deberá regresar a México para cumplir con su familia.

Esta es una producción millonaria y que ha sido grabada tanto en Japón como en México, además es un papel totalmente diferente a los que te hemos visto en otras producciones…

El papel de Miguel Garza fue ‘casteado’ por muchos actores, es el sueño de cualquier actor, porque en un solo personaje tienes una carrera entera. El papel me gusta porque tiene un misticismo especial, viaja por el mundo y utiliza la seducción como arma infalible. La vida del actor va madurando y creo que este ha llegado a una buena edad para mí.

Es un papel muy retador…

Sin duda, es el personaje más importante de mi carrera. La historia gira en torno a Miguel quien vive en Japón y por circunstancias de la vida debe hacerse cargo del negocio de su abuelo, quien es un narcotraficante. Sin embargo, Miguel no es un narcotraficante, y por el contrario lo que él desea es terminar con la violencia y que se consigan legalizar las drogas, a las que de hecho detesta.

¿Está dentro del género muy visto por estos tiempos, las narcoseries?

No, no es una narcoserie porque no estamos empoderando a los narcotraficantes. Tengo un hijo, y lo que más deseo es darle un buen ejemplo y creo que lo estoy haciendo porque este personaje realmente me ha tocado.

Sebastián Rulli, está muy asociado a las telenovelas románticas de Televisa, eres uno de los galanes favoritos del público ¿Te sientes así?

Sí, todos somos galanes y protagonistas de nuestra propia vida.

Hay algunos actores a los que les incomoda y hasta se sienten encasillados…

No es mi caso, a mí me encanta que me lo digan. La diferencia con el personaje de ‘El Dragón’ es que es mucho más arduo que otras historias que he hecho antes. Este es un galán oscuro y que ama a plenitud.

Ama, igual que Sebastián Rulli…

No hay nada que el amor no pueda, yo lo tengo y se llama Angelique (Boyer). Soy una persona que trata de hacer lo correcto. Me gusta viajar y sentir. Soy feliz, así.