Resulta casi obvio decirlo, pero nunca está de más incidir en ello: el aire, aunque casi nunca lo podamos ver, está siempre allí (aquí) con nosotros. Nos envuelve, nos golpea, nos da la vida. Y es sobre el aire que gira “This Is Not (an act of love & resistance)”, pieza musical y coreográfica creada y dirigida por la catalana Aina Alegre.

En escena hay nueve mujeres. Cinco bailarinas y cuatro instrumentistas de viento. “Hace tiempo tenía ganas de incluir en mi escritura coreográfica instrumentos de viento, con el cuerpo del instrumentista, con la forma en que utiliza el aire de la barriga, del diafragma”, explica la bailarina, performer y coreógrafa, quien además tiene una vinculación especial con las ‘brass band’ por su padre músico.

“A mí me interesa mucho entender la danza desde otros sitios”, agrega Alegre, mientras explica cómo armonizan sobre el escenario los brazos con la tuba, los torsos con el trombón. “La danza fuera de los cuerpos siempre está alimentando mi trabajo. Cuando estoy coreografiando, no me interesa solo coreografiar los cuerpos. Me gusta pensar que el público puede ver la música y oír la danza”, agrega.

¿Dónde ver danza fuera de la danza? “En la música y en las luces la veo siempre –responde–. En ellas puede la noción de movimiento, de intensidad, de volumen, de geometría, de ritmo, de melodía”.

Aina Alegre (Barcelona, 1983) es la creadora y directora de "This Is Not (an act of love & resistance)". (Foto: Pascale Cholette)

RESPIRACIÓN COLECTIVA

El concepto del aire en “This Is Not” tiene además un componente social y colectivo importante, pues la obra fue creándose durante la pandemia. “Es difícil trabajar sobre este elemento invisible, pero yo tenía un deseo muy grande de hablar, aunque sea de una manera poética, que aunque durante el confinamiento estuviéramos aislados para no contagiarnos, al final el aire es el elemento que compartimos y necesitamos para vivir”, dice la creadora.

Por eso es que también pensó en que fueran solo mujeres las que llevaran a escena la pieza. “Fue algo muy intuitivo –explica Alegre–. Cada quien podrá clasificar a ‘This Is Not’ de feminista o no feminista, pero lo esencial era, primeramente, el encontrarnos juntas y trabajar este aire, movilizarlo, tocarlo, bailarlo”.

Y en esa idea natural de sororidad, la diversidad de los cuerpos en la pieza es clave. “La danza está en todos los cuerpos –afirma–. Es verdad que venimos de patrones o educaciones muy firmes, donde el imaginario de la danza está asociado a un tipo de cuerpo muy específico: fuerte, dinámico, etc. Pero es importante democratizar la danza. Porque la danza contemporánea no tiene una pertenencia a un tipo de cuerpo. Circula en muchos cuerpos. Y es muy importante incluso como acto político ver cada vez más esa diversidad”.