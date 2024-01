Este 2024 se desarrolla por novena oportunidad uno de los eventos que une al Perú con el resto del mundo en el aspecto cultural. El Festival Internacional de Teatro y Danza Temporada Alta trae a expertos en sus respectivos rubros a la capital, de la mano de la Alianza Francesa de Lima. Habrá un total de nueve puestas en escena, entre teatro y danza, además de cine, conciertos, etc.

“Hay una historia larga de amistad entre Francia y el Perú que empezó ya desde las primeras emigraciones francesas, que se fortaleció mucho con Petit Thouars [militar francés que salvó a la capital en la Guerra con Chile] y que se ha mantenido a lo largo de los años. Hubo también el episodio de Indochine en su momento, que fue muy simbólico y fuerte. Creo que es algo que quedó en el corazón de los peruanos, saben que hay un cariño entre ambos países”, cuenta a El Comercio Frédéric Robinel, director general de la Alianza Francesa en el Perú.

El espectáculo inaugural del evento será “This Is Not (An Act Of Love & Resistance)”, de la compañía de baile de la coreógrafa Aina Alegre, directora del Centro Coreográfico Nacional de Grenoble; en la obra cinco bailarinas y cuatro músicas invocan diferentes imaginarios en sus respectivas disciplinas. Robinel dijo que anualmente hay una búsqueda y selección de creadores para representar la obra inaugural, y que Alegre, que se ha presentado anteriormente en España, Bélgica, Lituania, Italia, etc; encajó con lo requerido. En 2023 el diario español El País indicó que con su trabajo la coreógrafa “mezcla la danza contemporánea con el folclore, con las tradiciones ancestrales y por ello sus piezas tienen un toque ritual un gesto telúrico.” La obra se presentará en el Teatro NOS PUCP el 6 y 7 de febrero.

Tablas para todos

¿Por qué es importante este festival? Robinel responde. “Es una oportunidad única gracias al esfuerzo que hace la Alianza Francesa junto con la Embajada de Francia para hacer venir a artistas contemporáneos de baile y teatro, que no tendríamos la oportunidad de ver en Perú de otra forma”. El representante francés en el país cuenta que la selección de puestas en escena se hizo con intervención de la directora cultural de la institución, Karin Elmore. Pero no se trata solo de exponer obras francesas; también hay otros países involucrados, como en el estreno de “Gente extraña sobre el adiós del este de Asia (prueba)”, de Japón, escrita y dirigida por Yudai Kamisato e interpretado por la actriz peruana Macla Yamada. Kamisato nació en Perú, pero ha vivido en Japón desde muy niño. En 2019 presentó en el país su obra “+51 Aviación, San Borja”. Sus obras se han mostrado en Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, etc. Habrá tres funciones, el 9, 10 y 11 de febrero en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima.

Adicionalmente, y por primera vez, Temporada Alta desarrollará talleres gratuitos de danzas tradicionales peruanas y urbanas. Se impartirán clases abiertas de tango, a cargo de Oscar Buroz; zapateo andino, dirigida por Alexander Clemente Polo; marinera, a cargo de Alejandra Ambukka; y house dance, por Brighit Mercado y Astrid Camacho. “Cada año tratamos de hacer que el festival tenga más propuestas interesantes. Toda la gente puede venir, hay lugar”, asegura Robinel. Las clases serán en el Espacio Libertad de la Alianza Francesa.

También se repondrá la obra francoperuana “Burn Baby Burn”, de la dramaturga Carine Lacroix, bajo la dirección de Georgia Tavares, con actuaciones de Abigail López, Angela Rojas, Aric Bernal y Verónica Infantes. A manera de clausura, el festival presentará un concierto de Flora Masato y la agrupación de cumbia amazónica Los Mirlos. El festival tiene propuestas para todos los gustos.

DATOS Temporada alta: del 6 de febrero al 2 de marzo. ¿Dónde? Teatro NOS: Av. Camino Real 1037, San Isidro. Alianza Francesa de Lima: Av. Arequipa 4595, Miraflores. Entradas a la venta en joinnus.com.

Programación

THIS IS NOT (an act of love & resistance) Dirección: Aina Alegre / Centro Coreográfico Nacional de Grenoble, compañía Studio Fictif País: Francia. Días: 6 y 7 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro NOS PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro).

Gente extraña sobre el adiós del este de Asia (prueba) Dirección: Yudai Kamisato /Interpretado por Macla Yamada País: Japón. Días: 9,10 y 11 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

Algunas coreografías Dirección y coreografía: Jacopo Jenna / Interpretado por Ramona Caia País: Italia. Días: 13 y 14 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa

Las penas del joven Werther Dirección y dramaturgia: Miquel Mas Fiol / interpretado por Mel Salvatierra. País: España. Días: 15 y 16 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

A Fuego Autor: Pablo Machado Dirección: Emma Arquillué y Pablo Macho / interpretado por Pablo Macho País: España. Días: 17 y 18 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

En mitad de tanto fuego Autor: Alberto Cornejo Dirección: Xavier Alberti /Interpretado por Rubén de Eguía País: España. Días: 19 y 20 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

Reminiscencia Dirigido e interpretado por Malicho Vaca País: Chile. Días: 21 y 22 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

VUE Escrito y creado por Étienne Manceau. Interpretado por Amélie Venisse. País: Francia. Días: 23 y 24 de febrero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)