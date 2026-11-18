Se suele hablar de neurodivergencia como cosa de la infancia, pero ¿qué pasa con quienes crecieron sin que nadie les pusiera nombre a lo que sentían? Esa pregunta atraviesa “En el borde”, obra de Mariana de Althaus que vuelve a las tablas en una nueva versión dirigida por Jimena Del Sante. La obra se presentará el 28 y 29 de noviembre en Asociación Cultural Campo Abierto.
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