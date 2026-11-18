Se suele hablar de neurodivergencia como cosa de la infancia, pero ¿qué pasa con quienes crecieron sin que nadie les pusiera nombre a lo que sentían? Esa pregunta atraviesa “En el borde”, obra de Mariana de Althaus que vuelve a las tablas en una nueva versión dirigida por Jimena Del Sante. La obra se presentará el 28 y 29 de noviembre en Asociación Cultural Campo Abierto.

Del Sante, quien es autista, asumió el montaje desde su propia experiencia. Su lectura del texto original suma elementos de autoficción, de modo que lo vivido por la directora conversa con la historia de los personajes y le da otra capa a la propuesta.

Ese enfoque también pasa por el elenco. Pepe Murray, que se encuentra dentro del espectro autista, y Valentina Zelada, quien convive con la bipolaridad, aportan sus experiencias al proceso creativo y a la construcción de sus personajes.

La directora sostiene que las historias sobre neurodivergencia rara vez miran más allá de la niñez y la adolescencia, y que la adultez queda fuera de la conversación. La obra, en lugar de dar una explicación única a sus protagonistas, prefiere formular preguntas sobre las distintas maneras de sentir, pensar y desenvolverse en una sociedad que no siempre las comprende.