Tras conocerse la muerte del reconocido actor, director y productor de teatro argentino, Osvaldo Cattone, a los 88 años, actores, músicos y diversas entidades han usado sus redes sociales para pronunciarse al respecto, tal es el caso del Ministerio de Cultura.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Cultura se pronunció sobre la muerte del protagonista de la obra “El Padre” y lamentó su deceso.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Osvaldo Cattone, destacado director, actor y productor teatral. Reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura. Su legado quedará siempre con nosotros. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seguidores”, señaló en su tuit.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Osvaldo Cattone, destacado director, actor y productor teatral.



Reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura. Su legado quedará siempre con nosotros.



Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seguidores. pic.twitter.com/tFt6oZ5VfF — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) February 8, 2021

Como se recuerda, la última obra en donde participó fue en “El padre” de Florian Zeller, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher. Esta obra muestra el mal del Alzheimer desde el punto de vista de quien lo sufre.

A finales del año pasado, Osvaldo Cattone estuvo internado por ocho días en una clínica local, pero logró recuperarse. Tras ello, ofreció una entrevista a El Comercio, en la que aseguró estar “estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más”.

“En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. ¿Para qué estar así? En cambio, el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea”, agregó al reflexionar sobre la muerte.

VIDEO RECOMENDADO

Osvaldo Cattone falleció a los 88 años

Director de teatro Osvaldo Cattone falleció a los 88 años