Las clases iniciaron nuevamente, pero está vez desde casa. La educación a distancia o teleducación es la alternativa que se está utilizando para que los niños y jóvenes peruanos continúen desarrollando sus competencias mientras termina el estado de emergencia, debido a la propagación del Covid-19. Por lo menos, hasta ahora, el rating indica que han tenido buena aceptación.

Aún así este proceso será un reto tanto para los profesores, alumnos y padres. Existirá un proceso de adaptación durante las primeras semanas. “Los profesores tendrán que lograr captar la atención de los alumnos mediante diferentes estrategias. Usarán la tecnología y medios de comunicación como radio y televisión para hacerlo”, indica Marco Bassino, director y educador del Colegio Markham a El Comercio. “Este proceso requiere un acompañamiento de los padres de familia y también disciplina”, agrega.

Para el educador estas clases, además de ser un reto, es una oportunidad para generar que los estudiantes sean independientes. “Ellos tendrán que buscar soluciones por sí mismos, buscarán sus propias formas de conseguir información. También desarrollarán habilidades que antes no habían experimentado, será una oportunidad para desarrollar alumnos menos dependientes de los profesores”, comenta.

José Taramona director del Colegio Jean Le Boulch y sociólogo de la educación coincide y complementa. “Esta es una oportunidad para generar autonomía mediante actividades más atractivas como videos, relacionándolos con la coyuntura para buscar un diálogo y un análisis”, indica.

Estas actividades también pueden incluir a los padres pero no de manera demandante, sin embargo, el panorama cambia con los más pequeños. “Es un acompañamiento, en el que los niños mostrarán todo lo que están haciendo”, agrega Taramona.

El especialista indica que es importante que los niños escriban cómo se están sintiendo. La teleducación no es estar varias horas en frente de una computadora o televisión, con una o dos horas será suficiente. Después tendrán que ayudar con las cosas de la casa o realizar otras actividades, para que este proceso sea progresivo.

OTRAS MIRADAS

Claudia Tassara, psicoterapeuta y neuroeducadora, explica que la educación a distancia tiene beneficios. Uno de ellos es que el niño puede estudiar a su ritmo y que tendrá un soporte afectivo que no encontrará en un aula. La especialista hace hincapié que la teleducación es la continuación de la educación de los niños para que no pierdan el ritmo, pero no está suplantando proceso tradicional.

Tassara comenta que la autodisciplina y autonomía se desarrollarán en este periodo. Pero para lograrlo necesita el apoyo de los padres. “Según diferentes estudios científicos para que una persona aprenda se necesita movimiento, sorpresa, motivación y emoción. Estos procesos fomentan el aprendizaje, y que mejor herramienta que la emoción de tener a sus padres guiando sus tareas”, agrega.

La directora pedagógica de la Fundación Forge, filial Perú, Anny Reynoso recalca que debemos confiar en los niños y jóvenes porque de esa manera fortalecemos su autonomía. “Si confías que ellos pueden hacerlo, les estás transmitiendo esa confianza que necesitan para que crean en sí mismos”, explica.

Finalmente, indica que los padres o personas que están a cargo de los niños deben tomar lo que ofrece el Ministerio de Educación como un estímulo y profundizar en los deseos de los niños. “Si ellos quieren compartir con papá o quieren empezar un proyecto, debemos indagar en qué es lo que quieren y hacerlo con ellos. En lugar de ofrecerles cosas, debemos escucharlos”, concluye.

