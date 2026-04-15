Horóscopo de HOY, miércoles 15 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto no conformará a su entorno, pero le hallará detalles con potencial. Amor: visitas familiares reforzarán los lazos que están a punto de entrar en crisis.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alcanza el orden que más le gusta, cuando las tareas fluyen con menos gastos. Amor: si lo que espera es una reconciliación en la pareja, será lo que se avecina.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: peleará por un proyecto muy disputado, pero logrará que se lo adjudiquen. Amor: su encanto estará irresistible para alguien y de la nada surgirá un cálido romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará los mensajes negativos y promoverá lo positivo. Resultado exitoso. Amor: se dará la posibilidad de retomar una relación, pero habrá que sanar heridas pasadas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las diferencias con un colega podrían perjudicar el avance de un nuevo negocio. Amor: agotará la paciencia de su pareja si insiste con exigencias; necesitará escuchar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguna circunstancia negativa romperá un balance largamente trabajado. Amor: su pareja dará respuestas poco creíbles a una situación confusa; urge la sinceridad.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: detectará que un compromiso podría dar pérdidas, pero cambiará el rumbo. Amor: su vibrante rasgo enamoradizo será percibido por una persona especial.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será inteligente ignorar críticas y alejar a entrometidos; así tendrá éxito. Amor: su fuerte encanto le dará el impulso seductor que permitirá conocer a alguien.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: desconocerá todo aquello que traba su avance y el éxito no tardará en llegar. Amor: su buen humor se verá simpático y alguien comenzará a sentirse atraído.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: si mantiene los pies sobre la tierra, tomará las decisiones más exitosas. Amor: expresará sentimientos que llenan de afecto a la pareja y el romance crecerá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: necesitará salir de un callejón sin salida y retomar el rumbo al éxito. Amor: una persona algo tímida le hará vivir un cálido romance desde el principio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su entorno demorará la cooperación que necesita, pero cambiará de idea. Amor: ante algún altibajo emocional; contribuirá con su alma sensible a pleno.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENTUSIASTA Y ATROPELLADA. AMA EL ORDEN, PERO CASI SIEMPRE NO LO LOGRA.