Horóscopo de HOY, domingo 17 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un encuentro inesperado logrará que una persona especial se acerque por una afinidad. Salud: controlará sus nervios. Sorpresa: percibirá buena señal.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: en la pareja se dará una confesión que le sorprenderá, pero verá las cosas con confianza. Salud: iniciará nueva gimnasia. Sorpresa: encuentro incómodo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: alguien tímido se convertirá en el confidente que le dará los mejores consejos para amar. Salud: comerá más frutas y verduras. Sorpresa: mensaje enigmático.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: en encuentro fortuito conocerá a alguien que hará vibrar su corazón como nunca antes. Salud: un ayuno consciente resultará. Sorpresa: momento conmovedor.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: el diálogo a tiempo producirá momentos de intensa calidez que preparan decisiones futuras. Salud: descansará mejor. Sorpresa: reunión con viejo amigo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: tendrá en cuenta detalles que para su pareja son importantes y la relación crecerá. Salud: disfrutará de gran vitalidad. Sorpresa: alguien se alejará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un conflicto podría surgir si le pidieran mayor compromiso pero recibirá mucho afecto. Salud: evitará excesos en todo. Sorpresa: señales dudosas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: creerá que su pareja no retribuye sus atenciones pero le sorprenderá con un agasajo. Salud: controla el estrés y mejora. Sorpresa: excusa inaceptable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su encanto será percibido como irresistible en el entorno y alguien se acercará. Salud: una pausa le hará bien. Sorpresa: elogio inesperado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento de la pareja en el que no admite actitudes ni decisiones impulsivas. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: riesgo evitado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja vivirá un deslumbramiento en la intimidad y la unión se llenará de felicidad. Salud: renovará rutinas de gimnasia. Sorpresa: encuentro en la calle.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: los momentos de indiferencia podrían crear condiciones para un lento alejamiento. Salud: menos estrés, más descanso. Sorpresa: nace un entusiasmo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LENTA PERO MUY FIRME. ACTÚA CON PERSEVERANCIA Y DESCONFÍA DE IDEAS NUEVAS.