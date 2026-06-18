Horóscopo de HOY, jueves 18 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá las trabas que impiden a los proyectos avanzar y las cosas mejorarán. Amor: momento de la pareja en los que se cruzarán recriminaciones, pero se superarán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá que defender su idea o proyecto ante gente que no quiere cambiar. Amor: la pareja cuidará su intimidad con carácter por actividad de personas entrometidas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: entenderá los problemas como nadie, los resolverá y las cosas mejorarán. Amor: en un encuentro de amigos conocerá a alguien interesante que le impactará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una decisión equivocada generará problemas que podrían perjudicarle. Amor: no será momento para hablar con dureza sino generar empatía y dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ideas opuestas sobre cómo encarar un negocio crearán demoras y trabas en vano. Amor: la relación comenzará a dar señales sólidas de intensa calidez y una gran armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta atractiva para mejorar un proyecto complicado. Amor: comprobará que con la expresión de los sentimientos, la calidez mutua crecerá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: posibles complicaciones en cuanto a préstamos o pedidos de mejoras. Amor: una invitación resultará sorpresiva pero sabrá que es la persona esperada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia será crucial para resolver trabas que afectan negocios. Amor: si deja de lado actitudes arrogantes, su pareja responderá expresando afecto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la buena fortuna será oportuna para generar negocios nuevos. Amor: las pequeñas atenciones estimularán el intercambio amoroso y lograrán calidez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un colega no entenderá su idea pero será muy convincente. Amor: una atención vencerá una barrera de timidez y encenderá la calidez en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una meta parecerá inalcanzable, pero recibirá ayuda del entorno. Amor: concretará una cita muy esperada y descubrirá a alguien con gran afinidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: en una reunión alguien revelará un proyecto algo audaz pero le dará apoyo. Amor: tal vez no esté preparado pero su alma gemela está más cerca de lo que imagina.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARIÑOSA, ALGO TÍMIDA Y SENTIMENTAL. LO EMOCIONAL LE DESEQUILIBRA.