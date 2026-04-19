Horóscopo de HOY, domingo 19 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: con el ánimo optimista, estará listo para una nueva relación o para reconciliarse en la pareja. Salud: se calmarán sus nervios. Sorpresa: situación ambigua.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: le pedirán que demuestre su generosidad, pero tendrá que poner límites; luego se lo agradecerán. Salud: evitará un mal hábito. Sorpresa: secreto revelado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: se concentra en la persona que más le atrae y todo puede pasar. Se avecina una nueva relación. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: elogio desmedido.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: un encuentro fortuito estimulará la charla y descubrirá agradable afinidad; posible romance. Salud: necesitará un descanso. Sorpresa: hallazgo en la calle.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: momento para pasar a esa etapa que muestra la madurez de la pareja para tomar decisiones. Salud: la vitalidad estará a pleno. Sorpresa: reencuentro inolvidable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si insiste en criticar, provocará discusiones que pondrán la relación en riesgo. Salud: un estudio estará bien. Sorpresa: inesperado beneficio.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: logrará transmitir sentimientos profundos y la pareja tendrá mayor felicidad. Salud: una terapia no ayudará. Sorpresa: respuesta intempestiva.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: expresará sentimientos reprimidos y agradará a su entorno. Alguien se acercará. Salud: duerme bien y se repone. Sorpresa: brillante liderazgo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: surgirán malentendidos que le hacen sufrir pero todo volverá a la armonía. Salud: retomará el entrenamiento. Sorpresa: un amigo se enojará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una nueva relación crecerá en cuanto comience a cerrar heridas del pasado. Salud: necesita una dieta natural. Sorpresa: decisión excelente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una relación que parece no tener futuro le sorprenderá; pronto verá señales de calidez. Salud: el buen humor será sanador. Sorpresa: hallará lo que necesita.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: sucesión de momentos felices y comunicación plena. La estabilidad aumentará la armonía. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: llega dinero extra.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERIORMENTE UN POCO ALOCADA Y CON TENDENCIA A ACTUAR IMPULSIVAMENTE.