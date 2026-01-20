Horóscopo de hoy, 20 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, martes 20 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ante dificultades que podrían afectar su proyecto, alguien vendrá en su ayuda. Amor: recibirá un mensaje agradable y pleno de sugerencias que le impactará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: necesitará hacer un control de gastos para evitar que un proyecte se demore. Amor: alguien de su entorno comenzará a agradarle y le hará tomar iniciativas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: querrá motivar a la gente que maneja las cosas con cierta lentitud y lo logra. Amor: las excusas no sirven y no aclaran las cosas, pero la armonía pronto llegará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sorpresivo éxito con los negocios pero la clave estará en controlar gastos. Amor: la pareja estará sensible y los gestos delatarán sentimientos que ya no se ocultarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: acertará en el rumbo a seguir con un proyecto complicado y los beneficios fluirán. Amor: sentimientos contradictorios surgirán y la armonía será lo más difícil de recuperar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá que hacerse cargo de un proyecto que cree fallido desde el inicio. Amor: descubrirá que una mentira, aunque parezca tonta no hace bien ni ayuda en nada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente malintencionada le complicará pero la superará con habilidad. Amor: momento propicio para recuperar el entusiasmo que cree haber perdido.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en retacear la confianza a cierta gente porque trae confusión. Amor: la actitud de la persona que ama le ayudará a superar una situación difícil.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no todo estará bien. Algunos asuntos se resolverán y otros no. Amor: un esperado gesto de su pareja convertirá cierta inseguridad en estabilidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: errores de alguien cercano le creará problemas con un proyecto. Amor: su pareja le ayudará con los secretos que guarda su corazón y podrá expresarlos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto que parece estancado se pondrá en marcha y todo mejora. Amor: la relación se concentrará en el disfrute de cada momento y la armonía crecerá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: errores y desperfectos en el trabajo harán surgir el mal humor del entorno. Amor: una circunstancia confusa podría afectar una nueva relación pero todo estará bien.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES ALGUIEN: NO MUY LOCUAZ PERO SIEMPRE DISPUESTA A ESCUCHAR. INTELIGENTE Y A LA VEZ, INGENUA.