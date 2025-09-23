Horóscopo de hoy, martes 23 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, martes 23 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, martes 23 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un paso en falso dará lugar a un éxito resonante. Los beneficios aumentarán. Amor: el buen humor facilitará la armonía en la relación y momentos de plena calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: críticas y actitudes obstinadas atentarán contra el progreso de un negocio. Amor: el fin de las discusiones estimulará la reconciliación o un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su fuerte creatividad estará aplicada a los asuntos que reportan beneficios. Amor: una amistad pronto derivará en romance y será una dulce experiencia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: luchará contra la corriente. Sus ideas serán puestas en debate, pero convencerá. Amor: una decepción podría crear momentos de zozobra, pero le comprenderán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgen propuestas que crean cierto entusiasmo pero hará bien en analizarlas a fondo. Amor: la confianza mutua será el elemento que cimenta la relación y disipa las dudas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver cuestiones urgentes será muy bien evaluado. Amor: superará la discordia en la pareja con momentos de plena sinceridad en el diálogo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se darán las circunstancias como para considerar los proyectos más audaces. Amor: empezará a sentir que una actitud amable y considerada espera por algo más.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para revertir ciertas decisiones que producen trabas. Amor: una relación dará señales de solidez cuando comiencen a compartir secretos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las condiciones para reducir costos estarán dadas y las ventas crecerán. Amor: si decide plantear esos temas que incomodan a la pareja, será positivo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para revisar cuentas y comprobar que todo va mejor. Amor: pondrá límites a actitudes caprichosas y sin sentido y la relación crecerá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecina una restricción en los proyectos, pero los resolverá con audacia. Amor: los encuentros efímeros no serán lo recomendable, pero sí una relación estable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el clima de cooperación podría verse afectado por la acción de cierta gente. Amor: los momentos íntimos crecerán en calidez si actúa con la mayor comprensión.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU GRAN INTELECTO. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC