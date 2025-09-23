Horóscopo de HOY, martes 23 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un paso en falso dará lugar a un éxito resonante. Los beneficios aumentarán. Amor: el buen humor facilitará la armonía en la relación y momentos de plena calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: críticas y actitudes obstinadas atentarán contra el progreso de un negocio. Amor: el fin de las discusiones estimulará la reconciliación o un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su fuerte creatividad estará aplicada a los asuntos que reportan beneficios. Amor: una amistad pronto derivará en romance y será una dulce experiencia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: luchará contra la corriente. Sus ideas serán puestas en debate, pero convencerá. Amor: una decepción podría crear momentos de zozobra, pero le comprenderán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgen propuestas que crean cierto entusiasmo pero hará bien en analizarlas a fondo. Amor: la confianza mutua será el elemento que cimenta la relación y disipa las dudas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver cuestiones urgentes será muy bien evaluado. Amor: superará la discordia en la pareja con momentos de plena sinceridad en el diálogo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se darán las circunstancias como para considerar los proyectos más audaces. Amor: empezará a sentir que una actitud amable y considerada espera por algo más.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para revertir ciertas decisiones que producen trabas. Amor: una relación dará señales de solidez cuando comiencen a compartir secretos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las condiciones para reducir costos estarán dadas y las ventas crecerán. Amor: si decide plantear esos temas que incomodan a la pareja, será positivo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para revisar cuentas y comprobar que todo va mejor. Amor: pondrá límites a actitudes caprichosas y sin sentido y la relación crecerá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecina una restricción en los proyectos, pero los resolverá con audacia. Amor: los encuentros efímeros no serán lo recomendable, pero sí una relación estable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el clima de cooperación podría verse afectado por la acción de cierta gente. Amor: los momentos íntimos crecerán en calidez si actúa con la mayor comprensión.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU GRAN INTELECTO. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.