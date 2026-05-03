Horóscopo de HOY, domingo 3 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: momento para expresar los sentimientos, hallar lo que afecta a la pareja y recuperar la armonía. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: encuentro familiar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: recibirá atenciones inolvidables y dejará atrás las críticas, con paciencia todo se logra. Salud: una dolencia se disipa y alivia. Sorpresa: gesto extraño.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: insistirá con palabras cuando lo que importan son los gestos, entonces, convencerá. Salud: necesitará hacer reposo. Sorpresa: señal prometedora.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: su pareja le apoyará en entredicho familiar y los roces se suavizan y se recupera la armonía. Salud: los nerviosos se calman. Sorpresa: cambio imprevisto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: la buena comunicación derrumbará la distancia y consolidará a la pareja. Propicio para charlar. Salud: una dieta sana ayudará. Sorpresa: secreto revelado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una cita será perfecta si se permite expresar con simpatía y hablar con sinceridad. Salud: un trastorno se aliviará. Sorpresa: llega beneficio.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: logrará un grato entendimiento en la relación y podrá alejar a los entrometidos. Salud: se relaja y duerme mejor. Sorpresa: viaje inesperado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona y el romance podría iniciar. Salud: una molestia será pasajera. Sorpresa: llega esperada respuesta.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: disfrutará de un cálido intercambio afectivo que suavizará los roces. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: reclamo resuelto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento ideal para el inicio de relaciones o reconciliarse si está en pareja. Salud: una consulta a tiempo aliviará. Sorpresa: una vocación resurge.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su pareja luchará con gente que intenta confundir y la confianza íntima crecerá. Salud: una dolencia merecerá atención. Sorpresa: encuentro fortuito.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la relación podría opacarse por actitudes confusas, al dialogar, descubrirá algo nuevo. Salud: dejará un hábito pernicioso. Sorpresa: hallará un objeto perdido.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DECIDIDA PARA ENCARAR CON ENERGÍA ASPECTOS DE LA VIDA. AMA LA JUSTICIA.