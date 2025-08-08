Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 8 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: crecerá el potencial de su proyecto y recuperará una posición favorable. Amor: gente del entorno le invitará a pasarla bien y surgirá una afinidad con alguien.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien confiable le acompañará en la ejecución de un proyecto complicado. Amor: podría surgir una crisis donde la relación fuera puesta a prueba, pero lo evitará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no conviene dejar pasar; cambiará sus prioridades. Amor: momento para dejarse llevar y sentir que las cosas pueden ser aún mejor.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: verá señales propicias en proyectos de los que no espera gran crecimiento. Amor: le invadirá un sentimiento de alegría por una situación superada en la relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el peso de las obligaciones parecerá insostenible, pero el beneficio lo justificará. Amor: un malentendido afectará demasiado la armonía de una relación asentada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: algún colega traerá ideas e innovaciones que será acertado aprovechar. Amor: pasará por momentos en los que tendrá dificultad para expresar los sentimientos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto clave resolverá diferencias entre colegas del entorno. Amor: al momento de expresar quejas, prepárese a recibir críticas que no espera.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: oirá rumores críticos acerca de su manera para encarar los proyectos. Amor: alguien por quien siente una gran afinidad volverá y será hora de reunirse.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el tiempo que dedicará al trabajo le dará grandes satisfacciones. Amor: una dulce vivencia será el disparador que dará inicio a una cálida relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: nuevos planes e innovaciones traerán los cambios tan esperados. Amor: momento ideal para tomar iniciativas sugerentes que mejoren la vida sentimental.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: postergará un proyecto para retomar algo interesante pero con cierto riesgo. Amor: mejorará la comunicación en la pareja y se descubrirá lo que cada uno oculta.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad favorable cuando más la necesita y el proyecto arrancará. Amor: sentirá fuerte entusiasmo en una cita plena de afinidad y vivencias románticas.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NECESITADA DEL RECONOCIMIENTO Y HALAGO DE LOS DEMÁS PARA SENTIRSE BIEN.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC