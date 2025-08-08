Horóscopo de HOY, viernes 8 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: crecerá el potencial de su proyecto y recuperará una posición favorable. Amor: gente del entorno le invitará a pasarla bien y surgirá una afinidad con alguien.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien confiable le acompañará en la ejecución de un proyecto complicado. Amor: podría surgir una crisis donde la relación fuera puesta a prueba, pero lo evitará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no conviene dejar pasar; cambiará sus prioridades. Amor: momento para dejarse llevar y sentir que las cosas pueden ser aún mejor.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: verá señales propicias en proyectos de los que no espera gran crecimiento. Amor: le invadirá un sentimiento de alegría por una situación superada en la relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el peso de las obligaciones parecerá insostenible, pero el beneficio lo justificará. Amor: un malentendido afectará demasiado la armonía de una relación asentada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: algún colega traerá ideas e innovaciones que será acertado aprovechar. Amor: pasará por momentos en los que tendrá dificultad para expresar los sentimientos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto clave resolverá diferencias entre colegas del entorno. Amor: al momento de expresar quejas, prepárese a recibir críticas que no espera.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: oirá rumores críticos acerca de su manera para encarar los proyectos. Amor: alguien por quien siente una gran afinidad volverá y será hora de reunirse.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el tiempo que dedicará al trabajo le dará grandes satisfacciones. Amor: una dulce vivencia será el disparador que dará inicio a una cálida relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: nuevos planes e innovaciones traerán los cambios tan esperados. Amor: momento ideal para tomar iniciativas sugerentes que mejoren la vida sentimental.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: postergará un proyecto para retomar algo interesante pero con cierto riesgo. Amor: mejorará la comunicación en la pareja y se descubrirá lo que cada uno oculta.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad favorable cuando más la necesita y el proyecto arrancará. Amor: sentirá fuerte entusiasmo en una cita plena de afinidad y vivencias románticas.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NECESITADA DEL RECONOCIMIENTO Y HALAGO DE LOS DEMÁS PARA SENTIRSE BIEN.