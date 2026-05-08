Horóscopo de HOY, viernes 8 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: hará bien en controlar a la gente que viene a ayudar, alguien será ineficiente. Amor: surgen actitudes caprichosas en la pareja pero si apela al diálogo, todo mejorará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: superará una restricción económica con cambios que equilibrarán las cosas. Amor: la relación podría sufrir altibajos pero estará bien sólida como para resistir.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá que trabajar más para alcanzar un acuerdo o negocio con gente obstinada. Amor: no será buena idea postergar una cita o no asistir a un deseado encuentro.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gente influyente destacará su tarea y le convocarán para nuevos proyectos. Amor: dejará de lado cierta soledad y comenzará a acercarse a una persona que le atrae.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será aprobado y comenzará a avanzar; los negocios crecerán. Amor: descubrirá que con gestos sutiles, su encanto derribará una valla de indiferencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para definir quién estará a su lado para superar desafíos. Amor: si exagera en las críticas, provocará desencanto en la pareja, pero verá lo positivo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega oportunidad como para no dejar pasar y comenzar a ganar. Amor: con simpatía ayudará a modificar una situación que podría crear un escenario de crisis.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá a salvo su proyecto o negocio de gente complicada. Amor: se darán las condiciones como para concretar ese encuentro romántico que tanto ansía.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: emprendimientos o negocios verán señales de cierta prosperidad. Amor: la comunicación estará en su mejor momento y la pareja se percibirá con brillo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: controlará las cuentas de un modo que será muy destacado. Amor: dejará atrás cierta calma y tomará iniciativas que harán crecer el optimismo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una propuesta será más que interesante pero revisará ciertos detalles. Amor: se animará y estará predispuesto para concretar el encuentro con la persona deseada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá altibajos pero llega la oportunidad que dará inicio una mejor etapa. Amor: comenzará a dar todo de sí pero le dará la sensación de que no se lo retribuyen.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EJECUTIVA PARA ORGANIZAR, HACER CONTROLES Y EFECTIVA EN LOS NEGOCIOS.