Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 9 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algunos colegas no aceptarán un cambio de rumbo que se toma impulsivamente. Amor: encauzará una relación que no se inicia del mejor modo, pero logrará cordialidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: luego de mucha espera y varias reuniones, se producirá el cambio esperado. Amor: tendrá en cuenta amables sugerencias para una cita y que romperán el hielo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el rumbo que adoptará su proyecto será el mejor para superar un desafío. Amor: alguien le presentará la persona que más desea conocer; posible relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su firme liderazgo permitirá hacer simple lo que el entorno ve complicado. Amor: una notoria falta de atención en la pareja provocará una crisis; urge dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una orden inesperada traerá confusión pero pronto impulsará el proyecto. Amor: momento para hacer aquellos cambios que podrían traer riesgos pero estará bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que se superarán con la ayuda del menos imaginado. Amor: dedicará más tiempo a su imagen personal y le llevará a un posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán discusiones que no aportan algo positivo pero sí ideas nuevas. Amor: cambios inesperados podrían afectar la relación pero con rapidez se adaptará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se pondrá al borde de transgredir normas, pero alcanzará las metas. Amor: con fuerte calidez, se acercará a quien más desea y habrá dulces vivencias.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se reunirá con gente influyente y los convencerá de su proyecto. Amor: encuentros felices e iniciativas sugerentes; el tiempo propicio es ahora.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: expresará su parecer y un asunto pendiente se resolverá. Amor: la cita soñada se hará realidad si controla sus nervios y será algo inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán imprevistos y reclamos pero las metas estarán más cerca. Amor: no tendrá cautela al expresar una opinión y alguna sensibilidad quedará herida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una buena oportunidad llegará en el momento justo y el entorno la adoptará. Amor: en un cálido encuentro verá que una persona que cree introvertida es adorable.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPONSABLE Y CON GRAN CAPACIDAD DE LIDERAZGO QUE SE AFIRMA EN EL TIEMPO.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC